El Consell d'Europa exigeix a Sánchez que publiqui les seves comunicacions amb la Fiscalia

El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa (GRECO) exigeix al govern de Pedro Sánchez que "formalitzi" la publicació de les seves comunicacions amb la Fiscalia. Si bé celebra que l'executiu hagi fet accessibles els seus contactes amb el ministeri fiscal a Internet, reclama formalitzar el pas per millorar la transparència en les comunicacions.Aquesta reclamació del Consell d'Europa arriba una setmana després que els fiscals s'indignessin amb Sánchez per les seves polèmiques declaracions de voler controlar la Fiscalia per extradir Puigdemont Així consta en el seu darrer informe sobre prevenció de la corrupció entre els diputats, jutges i fiscals. Per primer cop des del 2013, el GRECO ja no veu "insatisfactòria" la implementació de les seves recomanacions sobre corrupció a Espanya.Tanmateix, no totes s'han complert totalment, especialment pel que respecta a l'elecció del Consell General del Poder Judicial i els alts càrrecs de la judicatura espanyola. De fet, l'única petició que no s'ha implementat "sis anys després" és la revisió del marc legal del CGPJ per reforçar la seva independència. "El GRECO reitera que les autoritats polítiques no poden estar implicades en cap moment en el procés de selecció judicial", remarca l'informe.A més d'incentivar la transparència de la relació entre el govern espanyol i la Fiscalia, el GRECO exigeix que el ministeri fiscal actuï "de manera decisiva" per avançar en la seva "autonomia, integritat i la rendició de comptes". Així, també critica que el Ministeri de Justícia decideixi sobre l'assignació de personal de les diferents fiscalies i no creu que s'hagi avançat per proporcionar "més autonomia" en la gestió dels recursos del ministeri fiscal.En un altre informe la prevenció de la corrupció al govern espanyol i a les seves forces de seguretat, el GRECO recomana que es modifiqui el règim d'aforament per evitar que" "obstaculitzi l'acció penal" contra membres de l'executiu espanyol sota sospita d'haver comès delictes de corrupció.El document alerta a més que el nombre de persones aforades a Espanya és "nombrós" i que aquest règim aplica tant a delictes comesos amb relació a l'exercici de funcions oficials com aliens a aquestes. D'altra banda, el GRECO també recomana sotmetre els assessors del govern a les mateixes exigències de transparència i integritat que als alts càrrecs executius, detallar la informació financera dels càrrecs públics i augmentar els recursos i independència de l'Oficina de Conflictes d'Interessos.Pel que fa a les forces de seguretat, el GRECO reclama que la Guàrdia Civil adopti un codi de conducta pel que fa a la prevenció de la corrupció. A més, creu que tant aquest cos com el de la Policia Nacional han de millorar la prevenció, transparència i la protecció dels denunciants en aquest àmbit."A Espanya encara no s'ha adoptat un marc general i efectiu per a la protecció dels denunciants", lamenta el GRECO. Així, defensa que cal millorar "substancialment" els mecanismes de protecció actuals de la identitat física dels denunciants de casos de possible corrupció, els anomenats 'whistleblowers'.

