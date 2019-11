Amnistia Internacional presentarà dimarts les conclusions de la sentència

Amnistia Internacional presentarà finalment les conclusions sobre la sentència del judici del procés dimarts vinent en una roda de premsa a Barcelona. Un mes després de fer-se públic, l'ONG donarà el seu punt de vista tant sobre el veredicte del Tribunal Suprem com també de les 52 sessions de judici, en què l'organització va assistir com a observadora internacional.A la roda de premsa que es farà a les 11h hi participaran Daniel Joloy, assessor legal i de polítiques d'Amnistia Internacional, Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya, i Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya.L'ONG va dir tan bon punt va sortir la sentència que començava a llegir-la i estudiar-la abans d'emetre una opinió públicament. Durant aquest temps, alguns sectors de l'independentisme han criticat el silenci de l'organització i la lentitud que, al seu parer, ha tingut a l'hora de valorar el veredicte de l'alt tribunal espanyol.L'organització ja va demanar l'alliberament dels Jordis quan van ser empresonats l'any 2017 però s'ha mostrat més prudent amb la resta de presos polítics. Amb els aldarulls de la sentència, també va demanar a les forces i cossos de seguretat que evitessin incrementar la tensió als carrers.

