Els manifestants es retiren de Salt després d'un fort desplegament policial

La tensió amb els manifestants es trasllada a Salt Foto: Adrià Costa

Els Mossos desallotjant el tall de l'AP-7 Foto: Adrià Costa

Conductors aturats al tall de l'AP-7 Foto: Adrià Costa

Els manifestants que bloquejaven l'AP-7 a Salt (Gironès) s'han retirat després d'una persecució policial pels carrers del municipi, que ha desplegat agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. Els furgons policials han perseguit els concentrats pels carrers del municipi durant to el matí, i durant l'actuació s'ha fet ús de bales de foam.També s'han desplegat cordons policials que avançaven pel carrer Major (on s'ha muntat una barricada) i que han sorprès els veïns de Salt, alguns dels quals han retret als Mossos que l'operatiu era desproporcionat. A la zona del carrer Pep Ventura, la Policia Nacional ha identificat una quinzena de manifestants.Mentrestant, els operaris treballen per poder reobrir l'autopista. Restablir la normalitat, però, portarà hores, perquè hi ha cera i vidres damunt l'asfalt, hi ha camions amb les rodes desinflades i diferents barricades.Mentrestant Mossos i Bombers treballen per reobrir la carretera, que ja té un carril habilitat. L'autopista, però, continua plena de pneumàtics cremant, branques, vidres i ferros clavats a la calçada. Restablir la normalitat, però, portarà hores. El Tsunami Democràtic ha donat per acabades les protestes d'aquests dies amb talls de carreteres a la Jonquera i a Girona. Tot i això, els manifestants continuen tallant aquest matí l'AP-7 a Girona, on han passat la nit.En un principi estava previst que fossin tres dies, però finalment han estat dos tot i que el moviment considera que l'acció "ha estat completament reeixida". A través d'un comunicat, han explicat que començaran a preparar "noves accions" que incorporaran el que s'ha après aquests dies: "Tornarem amb una nova proposta més efectiva, sempre no-violenta i igual de decidida".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor