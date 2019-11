El Govern acusa la Moncloa d'impulsar una «llei mordassa digital»

El decret llei aprovat pel govern espanyol contra l'anomenada "república digital" segueix portant cua. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha acusat la Moncloa de promoure una "llei mordassa digital". "Resulta que volen prohibir per decret allò que deien que no existien", ha reflexionat aquest dimecres Puigneró en la sessió de control al Parlament preguntat per Gemma Geis, portaveu adjunta de Junts per Catalunya (JxCat) a la cambra catalana. Poc abans, el conseller ja havia respost la clàssica pregunta de Ciutadans sobre el "cop digital" i el "CNI català".Dimas Gragera, diputat de la formació taronja -principal damnificada de les eleccions de diumenge amb la pèrdua de 47 escons-, sostenia que el Cesicat -ja convertit en l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya- havia rebut diners que havien d'anar destinat a fins socials per promoure la independència. "Pensava que el resultat de diumenge els hauria fet canviar", ha destacat Puigneró, que ha buscat la complicitat dels comuns a la cambra per frenar el que segons ell és la "llei mordassa digital".En aquest sentit, el conseller ha llegit un tuit de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el qual es posicionava en contra del decret de la Moncloa. "No el permetrem", ha destacat Puigneró, que ha denunciat l'atac que suposa contra les "llibertats fonamentals". "Els convido a seguir en aquesta línia", ha recalcat Puigneró, que ha apuntat que la carta de drets i llibertats digitals impulsada pel Govern ja està en marxa. A banda, l'executiu té previst presentar recursos d'inconstitucionalitat contra la norma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor