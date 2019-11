​Els CDR avisen Estat, Govern i UE que continuarà el «caos»

Els CDR han avisat aquest dimecres el govern de Pedro Sánchez, la Generalitat, els partits independentistes i la Unió Europea que hi haurà "caos" fins que no es decreti "l'amnistia de les més de 40 preses polítiques", es faci efectiva la independència, es retiri la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya, es dissolguin els antiavalots dels Mossos, el conseller d'Interior dimiteixi i es derogui l'anomenada Llei Mordassa. "Mentre hi hagi ostatges, no hi hagi llibertat de reunió i d'expressió i no puguem exercir el dret a l'autodeterminació hi haurà caos. Independència o barbàrie!", han conclòs en un comunicat.Els comitès remarquen que s'ha iniciat un nou cicle d'accions que, conjuntament amb les del Tsunami Democràtic, "han trencat amb la normalitat". "Hem col·lapsat les grans vies de comunicació, les grans ciutats, bloquejat l'accés de mercaderies provinents d'Europa i hem generat grans pèrdues econòmiques en només dos dies", han resumit. Aquesta situació es perllongarà, han advertit, mentre les autoritats no facin cas de les seves demandes.

