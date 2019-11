Aragonès, sobre el preacord PSOE - Podem: «O hi ha taula de negociació o no ens podrem abstenir»

Després que el PSOE i Podem firmessin aquest dilluns un preacord per formar un govern de coalició, el coordinador nacional d'Esquerra Pere Aragonès ha anunciat que "o hi ha una taula de negociació o no ens podrem abstenir". Durant l'entrevista feta aquest dimarts a Catalunya Ràdio, Aragonès ha explicat que la posició d'ERC ha canviat des del mes de juliol quan es van abstenir per facilitar el govern de Sánchez, i per tant " no es pot demanar confiança cega".Ara bé, tot i que els republicans asseguren que "en aquests moments estan en el no", no es tanquen en banda a facilitar el govern de coalició entre Sánchez i Iglesias - que sols sumen 155 escons - i esperen a que els dos partits es "moguin". Tot i que reconeix que, després de la sentència de l'1-O i davant de l'enduriment del discurs del PSOE respecte Catalunya durant la campanya electoral, "els socialistes s'han carregat el marge de confiança".Es per això que Aragonès ha defensat que cal un "acord per establir una mesa de negociació" i que a més, es faci amb "garanties" que no hi haurà canvis "unilaterals" per part del govern espanyol i que es compliran les conclusions a les que s'arribin.Per altra banda, també ha exigit que es reconegui el conflicte català com el reconeixement del conflicte català com un "conflicte polític" i no un "problema de convivència".

