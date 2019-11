El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès vuit persones a la Jonquera i a l'AP-7 a Girona en les últimes 24 hores durant els talls convocats pel Tsunami Democràtic. No hi ha cap persona en estat greu. De les vuit assistències, hi ha hagut cinc trasllats a centres mèdics, dos a la Jonquera i tres a Girona.

