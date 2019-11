Txarango actua per sorpresa al tall de l'AP-7 a Girona

Mig miler de persones es manifesten a Lleida en suport als detinguts durant el tall de la Jonquera. La protesta ha finalitzat a l'avinguda Catalunya, tot i que un grup d'unes cinquanta persones ha continuat la marxa fins a la subdelegació https://t.co/pMYZsjtGSf pic.twitter.com/dB0s6PHYe1 — NacióDigital (@naciodigital) November 12, 2019

EN DIRECTE Els CDR tallen els principals accessos a Barcelona. També la ronda del mig, on s'han format llargues cues arran de l'acció. Fotos de l'@agenciaacn https://t.co/pMYZsjtGSf pic.twitter.com/x5oPMpnkWj — NacióDigital (@naciodigital) November 12, 2019

En plena acció del Tsunami Democràtic el grup Txarango ha aparegut per sorpresa i ha fet un breu concert al bell mig de l'AP-7, a Girona, on des de fa hores centenars de persones tallen la via. També actuarà el grup Zebrass. D'aquesta manera, la plataforma preveu encarar la nit que passaran a la carretera.Els centenars de persones concentrades de l'AP-7 a Girona han muntant barricades amb tanques metàl·liques i arbres enmig de la carretera. Una de les barricades té grans dimensions i comportarà una tasca àrdua per desmuntar-la. Al cantó en sentit nord també s'ha construït una altra barricada, aquesta formada amb pneumàtics, i s'ha encès, conformant una gran foguera.Mentrestant, els concentrats, que responen a la crida de Tsunami Democràtic per protestar per la sentència de l'1-O, han improvisat concerts de música enmig d'un dispositiu de moltes furgonetes policials. L'acció talla uns sis quilòmetres, entre les sortides Girona nord i Girona sud de l'autopista. Els Mossos fan desviaments per evitar el col·lapse del trànsit. Podeu consultar aquí l'estat del trànsit. Com a la frontera amb l'estat francès, el Tsunami ha demanat a la gent que porti menjar i material per "sopar junts". Al mig de la protesta s'ha muntat un equip de so amb llums que serveix per a les actuacions musicals. També s'ha fet servir per fer una crida a tothom qui pugui perquè portin aigua i menjar. La intenció, han dit, és passar en aquest punt les pròximes hores i poder muntar un punt d'avituallament. Poc abans de les 23h, la policia ha dit aque no preveu desallotjar aquesta nit el tall perquè hi ha massa barricades, massa gent i massa poca llum.La iniciativa coincideix amb una crida del col·lectiu a fer el mateix al peatge d'Irun de l'autopista A-8, a la frontera basca amb França. Al País Basc, la marxa lenta ha aconseguit col·lapsar el peatge en tots dos sentits de la marxa i ha començat cap a les 18h. És un nou intent del Tsunami d'internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya i de denunciar les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. El tall a la Jonquera, que va ocupar els cantons francès i espanyol, ha comportat una vintena de detinguts que han sortit en llibertat aquesta nit, tal com ha informat Alerta Solidària.El Tsunami ha convocat l'acció ha Girona, però els CDR han fet talls arreu del país. A Osona, centenars de persones han fet grans barricades en flames per tallar la circulació a la C-25 a Calldetenes.Minuts abans de les nou de la nit un nodrit grup de manifestants ha aconseguit tallar el trànsit de l’autopista AP-7 al seu pas per l’Ampolla. A mitja tarda la Riuada Ebrenca i també els CDR Terres de l’Ebre s’han sumat a la concentració convocada amb la crida: “Si no pots anar a la Jonquera vine a la plaça dels Països Catalans". A Manresa, centenars de persones han tallat durant unes hores la C-55.Unes 200 persones han tallat les autovies A-7 i A-27, i la carretera T-11 a Tarragona. Els manifestants havien estat convocats pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l'Assemblea Juvenil de la URV i Batzac-Joventuts Llibertàries al Campus Catalunya de la URV a les set de la tarda, i han decidit fer talls de carreteres. S’han anat desplaçant a peu d’una a l’altra i han acabat a la plaça Imperial Tarraco sense que s’hagin produït incidents, més enllà de retencions puntuals a les vies afectades.Unes 500 persones s'han manifestat a Lleida en suport als detinguts durant el tall de l'AP-7 a la Jonquera. També han reclamat la llibertat dels polítics i líders independentistes empresonats, així com de les persones detingudes durant les mobilitzacions de rebuig a la sentència. La protesta, encapçalada per una pancarta amb el lema "1-O, Ho tornarem a fer", ha començat a les vuit del vespre a la plaça Ricard Viñes i, després de recórrer el centre de Lleida, ha finalitzat davant de la delegació del Govern, on els manifestants han tallat durant una mitja hora l'avinguda Catalunya.També a Barcelona els CDR han tallat els principals accessos a la capital catalana. Durant unes hores s'han produït llargues cues en diversos punts per entrar a la ciutat.El tall a la Jonquera ha durat més d'un dia. Va començar dilluns a primera hora i ha aguantat sense problemes fins aquest matí, quan la Gendarmeria francesa ha començat a desallotjar-la. Durant les primeres hores d'aquest dimarts el Tsunami ha convocat en diversos punts de la zona per mantenir la protesta.

