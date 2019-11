El Tsunami dona per acabats els tres dies de protestes amb talls de carreteres

Ho expliquem amb més detall al comunicat de final de l'acció 👇 pic.twitter.com/cojRNSvNi3 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 13, 2019

El Tsunami Democràtic ha donat per acabades les protestes d'aquests dies amb talls de carreteres a la Jonquera i a Girona. Tot i això, els manifestants continuen tallant aquest matí l'AP-7 a Girona, on han passat la nit. En un principi estava previst que fossin tres dies, però finalment han estat dos tot i que el moviment considera que l'acció "ha estat completament reeixida". A través d'un comunicat, han explicat que començaran a preparar "noves accions" que incorporaran el que s'ha après aquests dies: "Tornarem amb una nova proposta més efectiva, sempre no-violenta i igual de decidida".La plataforma considera que l'acció que es va posar en marxa dilluns ha aconseguit aïllar l'estat espanyol d'Europa en la seva frontera nord. "Del dia 11 al 13, les dues principals vies catalanes entre Espanya i França -l'AP-7 i la N-II- han estat bloquejades", ha ressaltat, i han recordat també la marxa lenta que va col·lapsar el pas fronterer entre els dos estats pel País Basc. El resultat ha estat, diu el comunicat fet públic aquest matí, un estat espanyol "aïllat d'Europa per la força de la gent".D'aquesta manera, el Tsunami ha volgut fer visible que "la demanda democràtica de la ciutadania de Catalunya no és un problema intern de l'estat espanyol" sinó que afecta també Europa. Recorden que, per primer cop, ha calgut la intervenció de la policia francesa en allò que el govern espanyol "voldria reduir a una qüestió interna d'ordre públic". Així mateix, sostenen, s'ha interpel·lat la població europea i s'ha aconseguit un impacte als mitjans d'arreu del món. "El bloqueig ha tingut un efecte global", remarquen.Aprofitant l'efecte sorpresa, el moviment recorda que han aconseguit "desbordar" els controls i les previsions de França i Espanya, que no van poder incidir en els desenvolupament dels talls "fins passades 24 hores". Ressalten també que l'acció ha tingut una gran complexitat logística i operativa, s'ha hagut de mantenir en condicions climatològiques adverses i, tot i així, "els manifestants han estat capaços de sostenir-la en el temps" i de manera no-violenta. "La violència policial mai no podrà aturar les demandes pacíficament expressades", sostenen.El Tsunami ha volgut fer una crida de nou al diàleg i a la negociació amb l'Estat. Al mateix comunicat afirmen que malgrat les amenaces del govern espanyol, la persecució policial i la repressió, refermen la necessitat de resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya per la via del diàleg. "L'Estat no podrà tenir estabilitat fins que no estigui disposat a fer el que és exigible a un govern democràtic", insisteixen, i reclamen de nou al govern espanyol que escolti la demanda de la ciutadania i "dialogui" amb els representants de les institucions catalanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor