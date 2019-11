Els CDR tallen els principals accessos a Barcelona

Diversos centenars de manifestants convocats pels CDR han tallat aquest dimarts a la tardaels accessos a Barcelona per l'avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana i la Gran Via, en protesta per la sentència de l'1-O. Els talls són simultanis al bloqueig de l'AP-7 a Girona i al de l'A7 a Tarragona, a més d'altres mobilitzacions en diversos punts de Catalunya.Hores abans, a més, activistes convocats pel Tsunami Democràtic posaven fi a 30 hores de tall de la frontera a la Jonquera, després de ser desallotjats per la policia francesa. El Tsunami també ha convocat un tall de la frontera a l'alçada d'Irun , que ha provocat cues de diversos quilòmetres.A la Diagonal, uns 200 integrants dels CDR han tallat completament l'avinguda a l'altura de Maria Cristina a les 19.30 hores. Els manifestants concentrats han cantat lemes com "Llibertat presos polítics", "Ni oblit ni perdó, 1 d'octubre" i "Fora, fora, fora, la justícia espanyola".Darrere una pancarta amb el lema "Independència pèls drets de totes", una columna de manifestants ha tallat la Diagonal procedent de Gran Via de Carles III, tot i que han obert el pas a una ambulància al crit d'"ambulància", felicitant-se després amb un breu aplaudiment.Desenes de persones tallen també el trànsit a l'altre extrem de la Gran Via, a l'altura de Padilla, en una de les tres mobilitzacions convocades pels CDR a la ciutat de Barcelona.Els talls dels CDR han provocat un altre efecte: la resta d'entrades i sortides de la ciutat s'han vist col·lapsades, amb retencions especialment importants a les Rondes al nus de la Trinitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor