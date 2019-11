​La Fiscalia General de l'Estat insta la de Catalunya a investigar la Mesa del Parlament

La Fiscalia General de l'Estat ha instat la Fiscalia Superior de Catalunya a obrir diligències d'investigació contra la Mesa del Parlament per decisions adoptades en les "últimes setmanes" i fins a aquest dimarts "en el context dels incidents d'execució" en relació a sentències del Tribunal Constitucional (TC). Aquest moviment arriba el mateix dia que JxCat, ERC i la CUP han desoït el TC i han aprovat al Parlament l'exercici de l'autodeterminació En les últimes setmanes, el president Roger Torrent i altres membres de la Mesa han estat advertits en diverses ocasions pel TC de la seva obligació d'impedir i aturar iniciatives suspeses relacionades amb l'autodeterminació o la reprovació de Felip VI. L'últim avís ha arribat aquest dimarts amb la suspensió d'una moció de la CUP que s'ha aprovat només tres minuts abans que arribés per la notificació del TC per correu electrònic.En una nota feta pública aquest dimarts, la Fiscalia General de l'Estat ha justificat la petició a la fiscalia catalana en el "context" dels incidents d'execució en relació a sentències del TC dels anys 2015, 2018 i 2019. En les últimes setmanes, el TC ha admès a tràmit diversos incidents d'execució presentats pel govern espanyol per decisions preses per la Mesa i, en tots els casos, ha advertit Torrent i tota la Mesa de les possibles responsabilitats penals si no es respectava la suspensió.En el cas d'aquest mateix dimarts, el Parlament ha informat que no es publicarà al BOPC el punt de la moció de la CUP que defensava l'autodeterminació. Aquest punt s'ha aprovat només tres minuts abans que arribés per correu electrònic la notificació que el TC havia suspès el text per un recurs presentat pel govern espanyol. La decisió de no publicar-ho al BOPC l'han pres els lletrats de la cambra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor