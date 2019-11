VÍDEO El Tsunami provoca cues quilomètriques a l'A-8 a Irun

Los bilduetarras bloquean el peaje de Irún. Ya hay varios kilómetros de cola. Como hicieron los🎗️en La Junquera.

Eso no impedirá a Pedro Sánchez negociar y hacer las cesiones que hagan falta a Bildu y ERC con tal de ser presidente.

Todo vale para Sánchez y su amiguito Iglesias. pic.twitter.com/7T9NSaW04c — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 12, 2019

El Tsunami Democràtic ha desconvocat el tall a la Jonquera i ha fet una crida ara a bloquejar l'AP-7 al seu pas de Girona. De 31 hores de tall a la frontera, diversos cotxes ja impedeixen la circulació a l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Els concentrats han muntat un equip de so a la carretera, tal com van fer ahir al Pertús, i es preveu que hi hagi concerts. Podeu consultar aquí l'estat del trànsit. Això coincideix amb l'acció que Tsunami ha convocat al peatge d'Irun de l'autopista A-8 provocava poc abans de les set de la tarda d'aquest dimarts cues de fins a 11 quilòmetres, segons ha anunciat la Direcció de Trànsit del govern basc. A través del compte oficial de Twitter d'aquest ens administratiu, s'indica que els 11 quilòmetres de retencions són produïts "per gran afluència de vehicles". Cal recordar que Tsunami ha convocat a tallar la frontera francesa al País Basc en aquest punt amb una marxa lenta, en una nova acció que segueix la que durant més de 30 hores ha tallat l'AP-7 a la Jonquera.És un nou intent de Tsunami d'internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya i de denunciar les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. El tall a la Jonquera, que va ocupar els cantons francès i espanyol, ha comportat una vintena de detinguts.Els manifestants que estaven tallant l'N-II a la Jonquera en els dos sentits han abandonant la protesta per sumar-se a la manifestació convocada a Girona. La situació viària, però, trigarà a normalitzar-se perquè encara hi ha molts camions aparcats a la Jonquera i també cotxes aturats pel col·lapse de trànsit que s'ha generat.L'autopista AP-7 està oberta en sentit sud, però encara no en sentit nord. Els manifestants han fet talls intermitents a l'N-II després que els desallotgessin.El tall a la Jonquera ha durat més d'un dia. Va començar dilluns a primera hora i ha aguantat sense problemes fins aquest matí, quan la Gendarmeria francesa ha començat a desallotjar-la. Durant les primeres hores d'aquest dimarts el Tsunami ha convocat en diversos punts de la zona per mantenir la protesta. A la tarda també hi ha prevista una marxa lenta al País Basc per bloquejar la frontera amb el País Basc francès.

