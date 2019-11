Torrent assumirà les conseqüències de la moció de la CUP sense posar en risc els funcionaris

El president de Parlament, Roger Torrent, està disposat a assumir les conseqüències que es derivin de l'aprovació aquest dimarts de la moció de la CUP sobre exercir l'autodeterminació després de la suspensió del Tribunal Constitucional (TC), però no posarà en risc als funcionaris de la càmera.Fonts de la presidència de Parlament han explicat que Torrent entén que són els responsables polítics els que han d'assumir responsabilitats i no els funcionaris, després que el lletrat major de la cambra, Joan Ridao, s'hagi pronunciat en contra de publicar la moció al Butlletí Oficial de Parlament de Catalunya (BOPC).Així, recorden que la publicació en el BOPC és una potestat dels serveis jurídics, que també han estat requerits pel TC, i per això aquestes fonts expressen la seva solidaritat "antirepressiva" amb ells per haver de exercir les seves responsabilitats en aquest context.També reiteren que Torrent sempre defensarà i garantirà que al Parlament es pugui parlar de tot i que no convertirà la mesa en un "òrgan censor", de manera que no vetarà iniciatives parlamentàries i farà respectar la llibertat d'expressió dels diputats en totes les circumstàncies .A més, consideren inacceptable que el govern espanyol segueixi "amb la judicialització i els intents de censura" de Parlament, i criden l'executiu estatal a abordar una solució a l'conflicte que passi pel diàleg i no pels tribunals.

