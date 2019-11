Manuel Valls explora una candidatura de «Catalunya Suma» al Parlament

La sortida d'escena d'Albert Rivera és una carta nova en mans de Manuel Valls

L'enfonsament electoral de Ciutadans i la dimissió d'Albert Rivera, acompanyada de la seva retirada de la política , ha estat un veritable tsunami per al partit taronja. Ara queden moltes incerteses per respondre, però qui intenta aprofitar el moment és Manuel Valls. El regidor de Barcelona no perd el temps i fa mesos que especula amb un nou paper en la política catalana o en l'espanyola, sense concretar. L'exprimer ministre francès veu arribat un escenari que facilita l'estructuració d'una plataforma electoral de cara al Parlament liderada per ell. Seria la plasmació de Catalunya Suma, una fórmula similar a la que es va forjar a Navarra entre el PP, Ciutadans i la UPN.El PP ha estat el partit que amb més insistència ha defensat el projecte d'una Catalunya Suma, una proposta que Ciutadans sempre ha rebutjat. El motiu fins ara era clar: des de les eleccions del 21-D del 2017, el partit taronja era el clarament hegemònic dins de l'unionisme. En la precampanya, els intents del PP català per atraure els d'Inés Arrimadas van ser constants, tot i que infructiuosos. Ara, a més, la sortida d'escena de Rivera és una carta nova en les mans de Valls.En el mateix debat de candidats catalans celebrat a TV3, Cayetana Álvarez de Toledo va reclamar a Arrimadas unir forces. Després del 10-N, amb un Ciutadans seriosament tocat i decapitat en el seu lideratge, una confluència entre totes dues forces ha guanyat versemblança i pot acabar sent una sortida per dos partits en dificultats. Manuel Valls, pels seus orígens polítics, podria sumar en aquesta plataforma per intentar atreure votants més propers al món socialista.Segons ha pogut saber, l'equip de Valls està sent molt actiu a l'hora d'atraure sectors de l'entorn de Ciutadans. Això s'està produint tant en càrrecs electes, molt inquiets davant els resultats electorals de diumenge, com sobre algunes associacions properes al partit taronja.Una d'elles és Empresaris de Catalunya, presidida per Carles Rivadulla, membre de Ciutadans i que està molt a prop de Valls. Els contactes de Valls amb el sector crític de la formació taronja són intensos. Tant amb dirigents catalans com d'Espanya.La plataforma Catalunya Suma que Valls podria liderar deixaria al marge Vox. Aquesta és una condició de Manuel Valls que ha quedat clara. L'aliança sumaria tot l'unionisme dur però sense el partit de Santiago Abascal, al qual en l'entorn de l'exprimer ministre francès es considera que "no se li ha de donar ni aigua".Valls coneix bé l'extrema dreta i en té una percepció molt diferent de la que tenen molts dirigents del PP i Ciutadans. Per ell, Vox és el més semblant al que representa Marine Le Pen, que va felicitar Abascal la nit del 10-N.

