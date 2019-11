El Tsunami bloqueja l'AP-7 a Girona

El Tsunami Democràtic ha desconvocat el tall a la Jonquera i bloqueja l'AP-7 al seu pas de Girona. De 31 hores de tall a la frontera, diversos cotxes ja impedeixen la circulació a l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Els concentrats han muntat un equip de so a la carretera, tal com van fer ahir al Pertús, i ha actuat Lágrimas de Sangre. Podeu consultar aquí l'estat del trànsit. La iniciativa coincideix amb una crida del col·lectiu a fer el mateix al peatge d'Irun de l'autopista A-8, a la frontera basca amb França. Al País Basc, la marxa lenta ha aconseguit col·lapsar el peatge en tots dos sentits de la marxa i ha començat cap a les 18h. És un nou intent de Tsunami d'internacionalitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya i de denunciar les sentències del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. El tall a la Jonquera, que va ocupar els cantons francès i espanyol, ha comportat una vintena de detinguts.Un cop aixecat el tall a la frontera, la plataforma havia traslladat la mobilització a Girona amb l'objectiu de rebutjar les càrregues policials al tall de la frontera. La convocatòria era a tocar de l'estació de l'AVE i no es descartava així un tall a les vies del tren. Finalment, però, l'acció ha consistit en un tall de l'autopista.Els manifestants que estaven tallant l'N-II a la Jonquera en els dos sentits han abandonant la protesta per sumar-se a la manifestació convocada a Girona. La situació viària, però, trigarà a normalitzar-se perquè encara hi ha molts camions aparcats a la Jonquera i també cotxes aturats pel col·lapse de trànsit que s'ha generat.L'autopista AP-7 està oberta en sentit sud, però encara no en sentit nord. Els manifestants han fet talls intermitents a l'N-II després que els desallotgessin.El tall a la Jonquera ha durat més d'un dia. Va començar dilluns a primera hora i ha aguantat sense problemes fins aquest matí, quan la Gendarmeria francesa ha començat a desallotjar-la. Durant les primeres hores d'aquest dimarts el Tsunami ha convocat en diversos punts de la zona per mantenir la protesta. A la tarda també hi ha prevista una marxa lenta al País Basc per bloquejar la frontera amb el País Basc francès.

