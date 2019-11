ERC assegura que «ara mateix» votaria «no» a l'acord entre Sánchez i Iglesias

"Ara mateix, la nostra posició és un no. Si volen alguna cosa de nosaltres, exigim que cal seure i parlar. Els ho diem nosaltres i la gent la carrer. La proposta d'ERC és que cal entendre que hi ha un problema polític per resoldre. Si volen alguna cosa de nosaltres, han d'asseure's i parlar". Són paraules de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, sobre el pacte de govern a Espanya entre el PSOE i Unides Podem Segons Vilalta, Pedro Sánchez ha estat "irresponsable" per convocar unes noves eleccions quan, poques hores després dels comicis, "han fet el que no han estat capaços en sis mesos". La portaveu d'ERC, a banda, ha considerat que ara l'escenari és diferent la del juliol, quan els republicans van abstenir-se sense esperar res a canvi juntament amb Bildu. "Ja els vam advertir que a partir del setembre seria diferent", ha recordat Vilalta."L'escenari és diferent al juliol. Sánchez aplaudeix la sentència del Suprem, nega el diàleg amb la Generalitat", ha recalcat la portaveu republicana. Junts per Catalunya (JxCat), fent servir paraules més dures -han acusat Sánchez i Pablo Iglesias de "sacrificar Catalunya" per arribar a un acord-, també han mantingut el "no" a la investidura.

