El Parlament no publicarà al diari oficial la moció de la CUP sobre l'autodeterminació

El Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) no publicarà la moció de la CUP que expressa la voluntat de la cambra d'"exercir de manera concreta el dret a l'autodeterminació i de respectar la voluntat del poble català", després que el Tribunal Constitucional l'hagi suspès.Fonts parlamentàries han explicat a Europa Press que en la reunió de la mesa del Parlament, el lletrat major, Joan Ridao, s'ha pronunciat en contra de publicar la moció al BOPC perquè el secretari general, Xavier Muro, que és qui té competències en les publicacions del Parlament, no hi era present, i el president de la cambra, Roger Torrent, no s'ha manifestat.Les mateixes fonts han assegurat que el fet que el BOPC no publiqui el text suposa que no hi haurà derivacions jurídiques, tot i que altres fonts avisen que la tramitació de la moció sí que pot tenir conseqüències. La moció s'ha aprovat al ple poc després que el Parlament hagi rebut la comunicació del TC que suspenia l'acord de la mesa pel qual es va admetre el text.Segons aquestes fonts, l'alt tribunal havia enviat la comunicació minuts abans que es votés la moció, però el correu electrònic ha trigat diversos minuts a enviar-se, per la qual cosa el Parlament l'ha rebut una vegada ja s'havia aprovat la iniciativa de la CUP.En la reunió també s'ha aprovat incloure en l'ordre del dia del ple d'aquest dimecres la votació de les peticions de compareixença del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha presentat Cs, PSC, PP i els comuns per la seva presumpta relació amb els CDR empresonats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor