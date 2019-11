JxCat acusa Sánchez i Iglesias de «sacrificar» Catalunya i manté el «no» a la investidura

Laura Borràs, candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions espanyoles, ha assegurat aquest dimarts que el PSOE i Unides Podem han "sacrificat" Catalunya per tal de poder arribar un acord. Es referia al punt novè del pacte , en el qual les dues formacions defensen diàleg dins la Constitució i situen com a prioritat "garantir la convivència". Davant d'aquesta "compra del marc mental del 155" per part de Pablo Iglesias, ha dit Borràs, la formació no es mou de la negativa a la investidura de Pedro Sánchez."L'acord demostra que la seva irresponsabilitat és majúscula. No es necessitaven unes eleccions. Ho faran ara quan han perdut vots i escons. La irresponsabilitat de Sánchez ha costat 136 milions d'euros, temps i degradació de la democràcia, a més de l'increment de la repressió", ha recalcat Borràs en unes declaracions als mitjans des dels passadissos del Parlament en les quals ha expressat la "decepció" pel punt novè."No podem investir ni permetre la investidura de Sánchez", ha apuntat la candidata, referint-se al to del candidat del PSOE en campanya. També ha desitjat que ERC es mantingui fidel als arguments exhibits en la recta final cap al 10-N segons els quqals "amb aquest Sánchez" no s'hi podia dialogar. "Ja sabíem quins partits compraven el marc mental del 155, ara s'hi afegeixen els comuns", ha recalcat.La dirigent de JxCat, a banda, ha destacat que el conflicte polític només es resoldrà quan s'afronti des d'aquest punt de vista, és a dir, com un problema "polític". Aquest matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha apuntat que només estudiarien fer costat al candidat del PSOE si acceptava "diàleg sense condicions" . En l'acord amb Iglesias, Sánchez posa com a topall la Constitució, com ha fet sempre en els últims mesos.

