El Tsunami desconvoca el tall a la Jonquera i trasllada la mobilització a Girona

El Tsunami Democràtic ha desconvocat el tall a la Jonquera i trasllada ara la mobilització a Girona. L'objectiu ara és rebutjar les càrregues policials al tall del Pertús i la concentració es farà a les 17h al Parc Central de Girona. Això és al costat de l'estació de l'AVE i, per tant, no es descarta que els manifestants intentin tallar les vies del tren.Els manifestants que estaven tallant l'N-II a la Jonquera en els dos sentits estan abandonant la protesta per sumar-se a la manifestació convocada a Girona. La situació viària, però, trigarà a normalitzar-se perquè encara hi ha molts camions aparcats a la Jonquera i també cotxes aturats pel col·lapse de trànsit que s'ha generat. L'autopista AP-7 està oberta en sentit sud, però encara no en sentit nord. Els manifestants han fet talls intermitents a l'N-II després que els desallotgessin.El tall a la Jonquera ha durat més d'un dia. Va començar dilluns a primera hora i ha aguantat sense problemes fins aquest matí, quan la Gendarmeria francesa ha començat a desallotjar-la. Durant les primeres hores d'aquest dimarts el Tsunami ha convocat en diversos punts de la zona per mantenir la protesta. A la tarda també hi ha prevista una marxa lenta al País Basc per bloquejar la frontera amb el País Basc francès.

