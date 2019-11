PP, Vox i Ciutadans s'oposen frontalment a l'acord de PSOE i Podem

Sánchez ha vuelto a jugar con los españoles.



Hace 2 días no podía dormir por Podemos y ahora van a dormir en el mismo colchón. https://t.co/I1gN1Dmo8A — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) November 12, 2019

La dreta i la ultradreta espanyola ha criticat amb fermesa l'acord de PSOE i Podem per un govern en coalició. El líder del PP, Pablo Casado, ha promès fer una oposició "ferma i rotunda" al govern entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Segons Casado, la rúbrica deixa una situació "molt preocupant" i el PP respondrà teixint l'oposició "ferma i rotunda". "El PP estarà amb els espanyols per representar una alternativa de futur allunyada dels extremistes, dels independentistes i dels radicals de Podem", ha sentenciat.El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusat aquest dimarts el PSOE s'abraçar-se al "comunisme bolivarià", en referència a Podem. En un twit pocs minuts després de l'aununci de preacord entre PSOE i Podem, Abascal ha afirmat que els socialistes pacten "amb els aliats d'un cop d'Estat a meitat d'un cop d'Estat". A més, ha advertit que farà Sánchez "responsable de cada dany que produeixin a la convivència i a l'ordre constitucional".Per últim, el dirigent de Ciutadans Ignacio Aguado també ha criticat el pacte. "Sánchez ha tornat a jugar amb els espanyols", ha denuncia. I ha afegit que el líder del PSOE "no podia dormir" per Podem "i ara dormiran al mateix matalàs".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor