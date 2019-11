Els CDR criden a bloquejar els accessos a Barcelona

🔴CONVOCATÒRIA 🔴



Les mobilitzacions no s'aturen. A les accions del Tsunami Democràtic a la frontera amb l'estat francès, ara s'hi han sumat els CDR, que han fet una crida a bloquejar els accessos a Barcelona aquest vespre, a les 19.30h. Concretament, demanen tallar l'avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina, la Gran Via amb Padilla i l'avinguda Meridiana. "Seguim convençudes que la desobediència és l'únic camí", han dit en un missatge a les xarxes.Els CDR se sumen així a les accions que des d'ahir està duent a terme el Tsunami Democràtic a la frontera amb França. Aquest matí, la Gendarmeria francesa ha desallotjat l'AP-7, però els talls continuen en diversos punts i a la tarda es preveu una marxa lenta a la frontera del País Basc amb el País Basc francès. En l'acció del Tsunami s'han viscut moments de tensió quan la policia ha desallotjat, però en general s'està duent a terme de manera pacífica.Els CDR ja van convocar a la Diagonal durant la visita de Felip VI a Barcelona la setmana passada, en plena campanya electoral. No van impedir que l'acte de lliurament dels premis Princesa de Girona es pogués fer, però sí que van obligar a un fort desplegament policial per blindar el Palau de Congressos de Catalunya.Ahir, els comitès van convocar a la delegació del govern espanyol a Catalunya per insistir en la necessitat d'un diàleg entre la Moncloa i la Generalitat, però la concentració va passar força desapercebuda. Aquest migdia han convocat també davant del consolat francès per protestar per les detencions que s'han dut a terme a la Jonquera, on ja hi ha una vintena d'arrestats.

