La Generalitat convida la ciutadania a definir la gestió de l'aigua del futur

BARCELONA 1 (Granollers): conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.



BARCELONA 2 (Manresa): conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.



GIRONA: conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.



TARRAGONA: conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.

45 milions en ajuts i quasi 500 actuacions en tres anys per millorar el subministrament d’aigua L’objectiu de la Generalitat, a través de l'ACA, és aconseguir l’equilibri territorial en la gestió de recursos hídrics

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat els processos de participació ciutadana per a debatre i recollir les propostes per definir mesures per a la planificació hidrològica catalana corresponent al període 2022-2027 . Aquests processos, que es duran a terme entre 2019 i 2021, serviran per contribuir a l’elaboració del Pla de Gestió de les conques internes i el seu corresponent Programa de mesures.La Directiva marc de l’aigua (DMA) europea determina que es dugui a terme la revisió dels plans hidrològics i que en el marc de l’actualització de les polítiques hidrològiques es desplegui un procés participatiu per donar veu a la ciutadania i als diversos sectors interessats en la gestió de l’aigua.La DMA establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. El primer cicle de planificació correspon al període 2009-2015 el segon (el pla actualment vigent) al període 2016-2021 . Ara s'inicia el tercer cicle de la planificació hidrològica que correspon al període 2022-2027.Aquests processos s’articulen a partir de quatre àmbits de treball diferenciats: Girona, Tarragona, Manresa (Barcelona 2) i Granollers (Barcelona 1), amb l’objectiu de poder arribar a totes les parts del territori en l’àmbit de les conques internes i fer possible la participació activa del màxim número de persones.