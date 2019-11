Puigdemont critica que PSOE i Podem hagin pactat després d'«engreixar la ultradreta»

Allò que no era possible quan el PSOE i UP tenien més diputats ho és ara que en tenen menys. Allò que impedia a Sánchez de dormir bé, ara li conciliarà el son. Han repetit eleccions, s'han debilitat, han engreixat la dreta i la ultradreta... per arribar allà mateix. Uns genis. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 12, 2019

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat, ha criticat el pacte entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias segellat aquest dimarts al Congrés dels Diputats. "Allò que no era possible quan el PSOE i Unides Podem tenien més diputats ho és ara que en tenen menys. Allò que impedia a Sánchez de dormir bé, ara li conciliarà el son. Han repetit eleccions, s'han debilitat, han engreixat la dreta i la ultradreta... per arribar allà mateix. Uns genis", ha assegurat Puigdemont a través de Twitter.El líder a l'exili va cultivar relació amb Iglesias quan era a la Generalitat -es van veure a Madrid i també a Palau- i, un cop a Bèlgica, ha mantingut trucades telefòniques amb ell. Junts per Catalunya (JxCat), de la qual és màxim dirigent Puigdemont, ja ha advertit que no pensa investir Sánchez "a canvi de res".Catalunya era el principal trencacolls entre el PSOE i Podem per tancar un pacte. Les declaracions de Pablo Iglesias, contràries a la judicialització del Procés català i la presència de dirigents propers al sobiranisme com ara Jaume Asens a les seves llistes, havia allunyat les posicions i servit d'excusa al PSOE per trencar. El text de l'acord entre els socialistes i Podem es refereix al tema. I ho fa per demanar "diàleg" (per ara inexistent entre els governs) però dins el marc constitucional

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor