DOCUMENT Els 10 punts del preacord signat entre Sánchez i Iglesias

El preacord de govern signat aquest matí entre el dirigent socialista i el líder d'Unides Podem consta de déu punts bàsics sobre el que es pretén "conformar un govern progressista de coalició". El document presenta gran línies en l'àmbit social, i fa una menció expressa a Catalunya. Contempla "combatre la precarietat del mercat laboral", "blindar" les pensions i considerar l'habitatge "com un dret". Es proposa "fomentar el diàleg a Catalunya" i buscar-hi fórmules d'enteniment. Amb l'aclariment que això es farà "sempre dins de la Constitució".1 - Creació i desenvolupament de nous llocs de treball i combatre la precarietat laboral.2 - Lluitar contra la corrupció, blindar les pensions i recuperació del "talent emigrat".3 - Impulsar mesures per combatre el canvi climàtic.4 - Fer costat la petita i mitjana empresa, així com els autònoms. A més, també es pretén impulsar la reindustrialització i el sector primari.5 - Aprovació de nous drets, entre ells el de la mort digna i l'eutanàsia.6 - Assegurar la cultura i fomentar l'esport com a garantia de salut.7 - Impulsar polítiques feministes, garantir la igualtat retributiva i impulsar una llei de la igualtat laboral.8 - Acabar amb l'Espanya buida i revertir la despoblació.9 - Garantir la convivència a Catalunya i fomentar el diàleg per trobar un acord dins de la Constitució, així com enfortir l'estat de les autonomies.10 - Impuls d'una nova reforma fiscal per garantir l'Estat del Bennestar.Aquí el text íntegre:

Preacord de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per formar un govern de coalició by naciodigital on Scribd

