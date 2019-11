INTERACTIU Què necessiten PSOE i Podem per tirar endavant la investidura?

Menys de 48 hores ha trigat Pedro Sánchez a iniciar el gir en la política d'aliances -o possibles aliances- que li reclamaven els seus fidels a Ferraz la nit electoral. I ho ha fet amb un cop d'efecte en forma de reunió (que no ha estat la primera de les darreres hores) amb Pablo Iglesias, el líder de Podem i compareixença posterior per anunciar un acord de govern de coalició entre totes dues forces.Amb aquesta opció, PSOE i Podem necessitarien, juntament amb altres partits més petits, el suport de Ciutadans o bé el suport d'ERC. Hi ha altres acords numèricament viables, com ara la gran coalició amb el PP o un govern amb la connivència dels populars, però l'acord signat avui sembla descartar-les.

