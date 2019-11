Òmnium i l'ANC critiquen l'acord de PSOE i Podem i neguen un «problema de convivència»

Ja no és que no es reconegui el dret d’autodeterminació, és que @EnComu_Podem ha comprat el relat del bloc del 155 del problema de convivència i diàleg dins de Catalunya. Únic vot digne a aquest acord @PSOE @ahorapodemos és el NO pic.twitter.com/jjmtXwdxui — Elisenda Paluzie (@epaluzie) November 12, 2019

Punt 9 de l'acord PSOE-UP: "Garantizar la convivencia EN Cataluña (...) Se fomentará el diálogo EN Cataluña (...) siempre dentro de la Constitución". Es torna a negar el diàleg 'amb' les institucions de Catalunya. I es posa el focus en un fals problema de convivència. — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) November 12, 2019

L'ANC i Òmnium s'han mostrat molt crítics amb l'acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per un govern de coalició. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, s'ha posicionat en contra de l'acord entre totes dues formacions. "Ja no és que no es reconegui el dret d''autodeterminació, és que En Comú Podem ha comprat el relat del bloc del 155", ha dit la dirigent independentista. "L'únic vot digne a aquest acord és el no", ha reblat.Òmnium Cultural també ha criticat el pacte. El seu vicepresident, Marcel Mauri, ha lamentat que PSOE i Podem posin el focus en un "fals problema de convivència" i es torni a negar el diàleg amb Catalunya.El president Quim Torra ha repiulat els dos tuits crítics amb l'acord que han fet els líders de les entitats sobiranistes. El Govern, per veu de la portaveu Meritxell Budó, ha celebrat que Sánchez i Iglesias hagin recuperat el diàleg. Budó ha aprovat que el president espanyol en funcions hagi entès que la política de pactes és "necessària" perquè forma part del "joc democràtic". Tot i això, la consellera ha lamentat que hagi calgut la repetició electoral, ja que aquesta entesa entén que ja era possible després del 28-A. En la roda de premsa a Palau posterior al Consell Executiu, Budó ha constatat que hi hagi "més inestabilitat i ultradreta a les institucions" després del 10-N.Catalunya era el principal trencacolls entre el PSOE i Podem per tancar un pacte. Les declaracions de Pablo Iglesias, contràries a la judicialització del procés català i la presència de dirigents propers al sobiranisme com ara Jaume Asens a les seves llistes, havia allunyat les posicions i servit d'excusa al PSOE per trencar. El text de l'acord entre els socialistes i Podem, que els dos dirigents han signat al Congrés , es refereix al tema. I ho fa per demanar "diàleg" (per ara inexistent entre els governs) però dins el marc constitucional.

