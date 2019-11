El pacte PSOE-Podem fomentarà el «diàleg» amb Catalunya però «dins de la Constitució»

Anunciem les bases d'un acord de progrés, que ha de ser capaç de blindar els drets socials i obrir una nova etapa de diàleg per Catalunya. Avancem cap a un govern de coalició que estigui a l’alçada de la ciutadania i que miri al futur amb valentia. — Jaume Asens (@Jaumeasens) November 12, 2019

Catalunya era el principal trencacolls entre el PSOE i Podem per tancar un pacte. Les declaracions de Pablo Iglesias contràries a la judicialització del Procés català i la presència de dirigents propers al sobiranisme, com ara Jaume Asens, a les seves llistes havia allunyat les posicions i servit d'excusa al PSOE per trencar. El text de l'acord entre els socialistes i Podem, que publica ElDiario.es , es refereix al tema. I ho fa per demanar "diàleg" (per ara inexistent entre els governs) però dins el marc constitucional.Això deixa fora per ara la possibilitat d'un referèndum acordat com el que reclamen ERC i JxCat i que és el que genera més consens intern a Catalunya. Els comuns, de fet, donen suport al dret a decidir tot i que havien rebaixat les seves posicions conscients de com això incomodava al PSOE. Caldrà veure si els grups independentistes en fan o no bandera a l'hora de facilitar que es formi un govern que té assegurats només el suport de 155 dels 350 diputats.Al punt 9 hi diu literalment en relació a Catalunya: "Garantir la convivència a Catalunya: el govern d'Espanya tindrà com a prioritat garantir la convivència a Catalunya i la normalització de la vida política. Amb aquesta fi es fomentarà el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'enteniment i trobada, sempre dins de la Constitució. També s'enfortirà l'estat de les autonomies per assegurar la prestació adequada dels drets i serveis de la seva competència. Garantirem la igualtat entre tots els espanyols", diu literalment.Jaume Asens, cap de llista dels comuns, ja s'ha felicitat de la voluntat de diàleg, enteniment i trobada que implica l'acord.

