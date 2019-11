Desallotgen l'AP-7 però no el Tsunami

Un moment del desallotjament a la frontera Foto: Martí Urgell

Els agents francesos comencen a desallotjar els manifestants en el segon dia de protestes a la Jonquera Foto: Martí Urgell

A les 11 del matí ja no quedava cap manifestant a la frontera. L'operatiu coordinat de la Gendarmeria i els Mossos d'Esquadra, que s'ha saldat amb una vintena de detinguts , ha desallotjat en poc menys de tres hores els milers de persones que tallaven l'autopista al Pertús, a la Catalunya Nord. L'acció del Tsunami, però, lluny d'acabar-se, ha mutat. Els talls de carretera s'han traslladat pocs quilòmetres més avall, a la Jonquera.El moviment ha convocat per paralitzar la N-II, plena de camions que no han pogut circular en les últimes hores per l'AP-7. La nova fase de la protesta s'ha convertit en el joc del gat i la rata pel poble fronterer. Els concentrats s'han desplaçat amunt i avall del municipi, intentant driblar el potent cordó policial de la policia catalana i la Guàrdia Civil a la via. Els talls se suceeixen des del migdia. Mentrestant, continua arribant gent des de diferents punts de la geografia catalana.L'altre pol de la reacció del Tsunami al desallotjament ha consistit en una crida per portar el col·lapse al País Basc . L'acció, sota el nom d'"Operació Cargol", convoca a la ciutadania a la zona de Behobia per aconseguir que es tanquin les fronteres entre l'estat espanyol i França.Una operació conjunta entre la Gendarmeria i els Mossos d'Esquadra ha aconseguit desallotjar aquest dimarts al matí el tall de frontera convocat per Tsunami Democràtic al Pertús, a la Catalunya Nord. La policia francesa ha començat a actuar a la zona nord a les vuit del matí, quan es complien 23 hores de l'inici de l'acció. Menys de tres hores després, abans de les 11h, la zona estava buida.Al costat nord del tall s'hi havien aplegat unes 400 persones a primera hora d'aquest dimarts per evitar que els agents poguessin avançar. Ara bé, els gendarmes han llançat gas pebre i han aconseguit fer retrocedir, de mica en mica, tots els concentrats. Entre barricada i barricada, quan els manifestants feien tap, la Gendarmeria tornava a disparar gas. Els Sanitaris per la República han hagut d'actuar en diverses ocasions. Molts protestants s'han posat aigua i almax als ulls i a la cara per suavitzar la forta picor.Els agents francesos s'han obert pas així durant el poc menys d'un quilòmetre que separava el punt d'inici de l'operatiu policial de la zona on el Tsunami havia instal·lat l'escenari. Ha estat aquí quan han entrat en escena els Mossos d'Esquadra. La policia catalana i els gendarmes han actuat conjuntament per encerclar els concentrats i fer-los abandonar l'autopista per un estret camí de sorra. Els cotxes que han volgut marxar voluntàriament ho han pogut fer creuant el cordó policial.Desenes de manifestants s'han dispersat per una de les muntanyes laterals de la via. Allà ha actuat la Guàrdia Civil, que els ha impedit el pas per camp obert i els ha obligat a retrocedir fins a l'asfalt. En poc menys de tres hores, els cossos de seguretat han aconseguit buidar la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor