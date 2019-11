El Govern acusa Torrent de «manca de respecte institucional» pel canvi d'hora del ple

Xoc institucional. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha dit que el Govern ha fet "seu" el malestar amb el president del Parlament, Roger Torrent, per haver canviat l'horari del ple d'aquest dimarts. En una roda de premsa a Palau al migdia, posterior al consell executiu, la portaveu del Govern ha qualificat de "manca de respecte institucional" la decisió de Torrent d'avançar al matí la sessió plenària prevista per aquesta tarda, sense informar abans a Palau.Budó ha dit que l'oficina de Torrent s'hauria d'haver posat en contacte amb el gabinet de Quim Torra per pactar el canvi d'horari, però "malauradament" no ha estat així. La consellera ha apuntat que els independentistes han perdut una votació per culpa d'aquesta decisió.La consellera ja va enviar una carta a Torrent aquest dilluns al vespre per queixar-se. El president del Parlament va fer un canvi d'última hora aquest dilluns a la tarda i va avançar l'inici del ple de la cambra, previst per a la tarda d'aquest dimarts, a les 9.00 hores del matí. La modificació fa que el ple coincideixi amb la reunió setmanal del Govern, convocada cada dimarts a les 9.30 hores.I per això, Budó ha volgut protestar per escrit i considerar el canvi una mala decisió que s'hauria d'haver "consultat" i "consensuat" prèviament amb el consell executiu, ja que hi ha hagut dos membres del -Torra i Miquel Buch- Govern que no han pogut assistir al ple.

