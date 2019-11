El Petit Format d'Olot fa un cant a les petites coses

Rossell, Martí i Berga durant la presentació del festival. Foto: Martí Albesa.

El cartell és obra de Ramon Almeda. Foto: Martí Albesa.

Aquest any el Festival d’arts escèniques El Petit Format , organitzat per Una Càpsula de Teatre , oferirà una programació amplia des del dijous 28 de novembre fins al diumenge 1 de desembre, tal com s'ha fet conèixer aquest dilluns a l'espai de coworking CaNyera, en què han intervingut Xevi Rossell, director del Festival; Joan Martí, que n'és el coordinador; i el batlle d'Olot, Pep Berga.La finalitat principal dels organitzadors continua essent la de promoure el teatre mitjançant representacions que s’expressin en períodes breus de temps, un nombre limitat d’actors o actrius o amb públic reduït, és a dir, en petit format. La cartellera del 2019 presenta deu obres que tindran lloc en espais no convencionals i singulars, que, per les seves característiques, ajudaran a aconseguir l’essència d’aquest projecte: cercar el vincle intimista entre l’actor i l’espectador.Un cop tancada la programació , l’organització s’ha adonat que la major part de les obres contractades tenen un mateix fil conductor: posen èmfasi en la bellesa de les petites coses. Representacions com Les coses excepcionals, Qui ets, Happy Birthday Jamie Love, M.A.R. o A.K.A fan valorar el que és realment important a la vida i la senzillesa dels petits moments, i tot i que pot semblar un tòpic, és convenient recordar-ho i tenir-ho ben present.Així doncs, el Petit Format, en la seva cinquena edició, fa un cant a les petites coses i al valor real de la vida en sí mateixa. Els organitzadors estan molt satisfets amb l’acollida dels espectacles on, a un mes per donar el tret de sortida, ja s’han penjat el cartell d’entrades exhaurides en quatre de les sessions programades.Enguany s’ha fet una clara aposta per incloure en la programació exclusivament obres de teatre amb un segell de qualitat i proximitat evident. Les companyies que en formaran part, totes de caràcter professional, tenen una trajectòria destacada i es troben actualment en gires nacionals o internacionals. Moltes de les obres que formen part de la cartellera del Petit Format 2019 han estat àmpliament guardonades i reconegudes pel sector cultural. Després d’anar creixent edició rere edició, s’ha decidit concentrar tots els espectacles de companyies reconegudes durant els dies que dura el festival, i seguir oferint obres de caràcter local en altres moments de l’any.El festival seguirà comptant amb el suport de Rialles, l’IME i l’ICCO i a més s’hi afegeix una nova col·laboració amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de Fotografia de l’Escola d’Art d’Olot, on els alumnes del segon curs faràn fotografies dels espectacles i copsaràn els millors moments de cada jornada.Un any més Ramon Almeda ha estat l’encarregat de dissenyar el cartell, que pretén ser un homenatge a aquells que, entre bambolines, observen al públic abans de cada funció. Es tracta bàsicament d’un reconeixement als emissors de sensacions, aquells que posen els cinc sentits per apropar-nos al ventall d’emocions amb què ens obsequia el teatre.Apropar les arts escèniques a col·lectius que a priori, són més reticents d’anar al teatre, és un dels objectius que va fer néixer el festival, per aquest motiu, s’oferiran tres obres de microteatre als alumnes de 1r d’ESO de sis instituts de la Garrotxa. A través d’un recorregut pel centre de la ciutat que culminarà amb un debat per a aprofundir més sobre els temes tractats en cada espectacle.En l’edició d’aquest any volem tenir un record especial a l’actriu i directora gironina Cristina Cervià, que va traspassar el passat mes de març. De fet, membres de l’organització hi mantenien una estreta relació que els va ajudar quan va començar a veure la llum el festival.

