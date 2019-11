Sánchez i Iglesias tanquen un acord exprés per a un govern de coalició

Menys de 48 hores ha trigat Pedro Sánchez a iniciar el gir en la política d'aliances -o possibles aliances- que li reclamaven els seus fidels a Ferraz la nit electoral . I ho ha fet amb un cop d'efecte en forma de reunió (que no ha estat la primera de les darreres hores) amb Pablo Iglesias, el líder de Podem i compareixença posterior per anunciar un acord de govern de coalició entre totes dues forces"És l'hora de deixar enrere qualsevol retret", ha assegurat Iglesias en la compareixença, per assegurar que Pedro Sánchez "sap que pot comptar amb la nostra lleialtat". "El nostre objectiu és formar un govern progressista, sí o sí", ha afirmat Sánchez. "Serà un govern rotundament progressista", ha proclamat.El que no va poder ser al juliol podrà ser ara. Ho serà fins al punt que, segons publica ElDiario.es, Iglesias, que a l'estiu va ser vetat per ser el número dos de l'executiu i va proposar Irene Montero per ocupar aquesta responsabilitat, podria ser ara vicepresident del govern espanyol. En concret, Iglesias ocuparia el lloc de vicepresident segon, per darrera de la ministra d'Economia, Nadia Calviño, com a vicepresidenta primera -tal i com ja va anunciar Sánchez en el debat televisat - durant la campanya.Es tractaria d'un govern amb, d'entrada, el suport de 155 escons (els 120 del PSOE i els 35 de Podem i els comuns) dels 350 de la cambra baixa i que també aspira a tenir el suport de Més País i Compromís, dels regionalistes i del PNB. Una fórmula que implicaria que els socialistes i Podem es repartissin ministeris i que donaria molt protagonisme parlamentari a ERC i JxCat, que tindran la clau per arribar a la majoria absoluta.El preacord presenta gran línies en l'àmbit social, i fa una menció expressa a Catalunya. Contempla "combatre la precarietat del mercat laboral", "blindar" les pensions i considerar l'habitatge "com un dret". Es proposa "fomentar el diàleg a Catalunya" i buscar-hi fórmules d'enteniment. Amb l'aclariment que això es farà "sempre dins de la Constitució".Des de la dreta espanyola, la primera a reaccionar al cop d'efecte de Sánchez i Iglesias ha estat Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada del PP per Barcelona ha proposat al seu partit un govern de coalició entre ells, Cs i el PSOE, per frenar el pacte de Sánchez amb Podem, que necessitarà els vots dels independentistes al Congrés.El nou apropament entre els dos dirigents suposa reprendre les negociacions entre totes dues forces allà on es van tallar al passat mes de juliol. Una interrupció que va acabar duent a la repetició d'eleccions després del veto a Iglesias per ser vicepresident i de la topada pel repartiment de carteres. Dilluns a la tarda els dos líders es van reunir de forma discreta i personal malgrat el seu distanciament. Sánchez va afirmar que volia pilotar personalment la negociació.L'acord entre el PSOE i Podem allunyaria de la governabilitat tant al PP com a les restes de Ciutadans , malgrat que Sánchez preferirà el seu suport al d'ERC o JxCat. En campanya s'havia apuntat la possibilitat que, com havia reclamat en el seu moment per no dependre de l'esquerra i els independentistes, les dues dretes es poguessin abstenir per facilitar la conformació de govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor