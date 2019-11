El líder del «pilla-pilla» nega vincles amb neonazis i diu que volien endurir les lleis antipederàstia

El principal acusat en el judici contra l'anomenat projecte pilla-pilla , de vexacions a homosexuals, ha assegurat aquest dilluns que la seva intenció era descobrir pederastes i fins i tot que es canviés la llei per lluitar-hi amb més duresa. En cap cas, ha assegurat, tenien vincles amb neonazis o el grup rus Occupy Pedofilya, tot i que les acusacions asseguren el contrari per les nombroses interrelacions a les xarxes entre els dos grups i la simbologia d'extrema dreta que mostrava el grup que actuava a Granollers i Les Franqueses del Vallès.El judici ha començat aquest dilluns als jutjats de la capital del Vallès Oriental amb la declaració dels acusats i l'exhibició dels vídeos que penjaven a les xarxes socials. Continuarà dijous amb les víctimes i acabarà divendres.Mykola, d'origen ucraïnès, ha explicat, només responent al seu advocat, que el projecte va sorgir en converses a l'escola, quan ell tenia 14 o 15 anys, tot i que els fets jutjats són del 2013, quan ja tenia 19 anys. La intenció, segons ell, era descobrir persones que volien mantenir sexe amb menors, i fer-ho públic per canviar les lleis. Per fer-ho, entraven a xats de cites i teòricament es feien passar per menors, tot i que les acusacions asseguren que les víctimes s'asseguraven que els contactes eren amb majors d'edat. També van penjar vídeos on explicaven el projecte, i les trobades es feien en llocs públics, sobretot prop de l'estació de tren de Granollers, perquè no volien fer res dolent, ha dit. No obstant, quan quedaven amb les víctimes, un grup d'entre deu i onze nois gravaven l'escena, vexaven els homes gais i els obligaven a identificar-se.L'acusat ha assegurat que no tenen vincles amb grups neonazis o grupuscles russos homòfobs. Preguntat per les xarxes on penjaven vídeos, ha explicat que només tenien una pàgina de Facebook, cap de Twitter, i que la gestionaven cinc o sis persones, a banda d'ell. Sobre altres pàgines on es veuen imatges del grup, ha dit que són falses i que moltes fotos d'ell les han tret del seu perfil personal, obert, i de l'agència de models on treballava. Sobre l'autoria i gestió dels vídeos, ha acusat un noi anomenat Sergi, però que cap de les acusacions sap qui és.El grup va actuar entre novembre i desembre del 2013, quan sis dels membres van ser arrestats. Des d'aleshores no s'ha produït cap fet similar a tot l'Estat i Mykola ha assegurat que ells no han creat cap altra pàgina per difondre les imatges, tot i que aquestes s'han replicat en nombroses xarxes i webs de tot el món.Un altre dels acusats, que suposadament gravava els vídeos, ha negat haver-ho fet, i ha assegurat que no tenia cap relació amb el grup del "pilla-pilla". Ha assegurat que quan va conèixer el projecte pensava que perseguien pederastes, i que ell no té cap problema amb els homosexuals, ja que té amics i familiars que ho són. En tot cas, ha dit que mai va ser convocat a una d'aquestes cites, però que un cop, quan tornava a casa, se'ls va trobar pel carrer. Hi va estar un o dos minuts, i quan la víctima va cridar la policia ell va marxar "espantat". Es va trobar una dona pel camí i li va demanar que truqués a la policia, ja que ell no portava mòbil a sobre.Un tercer acusat, que apareix uns segons en un dels vídeos, ha explicat que ell estava "de pas" per allà però no hi té res a veure. No va quedar amb el grup ni es va dirigir a la víctima, ha assegurat, però va anar al lloc on hi havia el grup perquè hi va veure el seu cosí petit, i va apartar-se perquè l'home vexat pogués fugir.Els altres tres acusats no han volgut declarar i es tindrà en compte les seves declaracions al jutjat o davant dels Mossos d'Esquadra.Per últim, ha declarat com a testimoni María Dolores Garcia, que el 2013 era la presidenta de la Federació Estatal LGTB, i ha explicat que durant aquell final d'any van rebre moltes trucades de persones homosexuals alarmades i amb por per les imatges que es veien a les xarxes. Dijous declararan a porta tancada les tres víctimes, a més dels mossos d'Esquadra que van investigar els vincles del grup amb l'extrema dreta.En aquest judici les entitats a favor dels drets del col·lectiu LGTBI de tot l'Estat s'han unit per primer cop en una acusació popular que pretén vincular els acusats a grups d'extrema dreta que actuaven per odi als homosexuals i imitant un grup similar de Rússia, i demana 15 anys de presó pel líder i el càmera de les agressions. Per al líder del grup i un dels membres, el suposat càmera, el fiscal demana 21 anys de presó; per a la resta, penes de sis i dos anys de presó per delictes contra la integritat moral i la intimitat, amb els agreujants de discriminació per odi i abús de superioritat.Pau Gálvez, president del FAGC, ha demanat que la justícia actuï amb tot el rigor possible contra un grup que volia vincular l'homosexualitat amb malalties i la pederàstia.Laia Serra, advocada de l'acusació popular, ha explicat que han buscat i trobat vincles dels acusats amb l'extrema dreta a través de les xarxes socials, i ha demanat a la justícia una actuació exemplar contra un grup que pretenia importar un model de grupuscle homòfob molt conegut a Rússia.El fiscal relata com a finals del 2013 un jove de nacionalitat ucraïnesa va crear una banda formada almenys per cinc joves més i un menor d'edat -contra el qual no es dirigeix el procediment- per imitar el grup rus Occupy Pedofilya, que tenia com a "objectiu real perseguir, humiliar i vexar gais", amb el fals "pretext d'identificar i neutralitzar suposats pederastes".La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre acreditar almenys tres atacs perpetrats pels membres del projecte pilla-pilla entre el novembre i el desembre del 2013, a les Franqueses del Vallès i a Granollers. El fiscal relata en l'escrit d'acusació com el líder del grup, Mykola, va conversar a través de canals de contactes íntims amb almenys tres persones gais amb "una planificació prèvia i mitjançant l'engany, fent-se passar per menor d'edat".En les converses, es van intercanviar imatges i vídeos i es van explicar detalls íntims de les seves fantasies i pràctiques sexuals. Mykola va concertar una cita amb aquests contactes; una "emboscada", perquè, en el moment de la trobada, hi va aparèixer un grup nombrós, entre 10 i 20 persones. Entre aquestes, hi havia en diferents dies els acusats i el menor d'edat.El ministeri públic puntualitza que, amb "el pretext de caçar pederastes", el propòsit real de tots ells era "atemorir, humiliar i prendre represàlies contra homes homosexuals", aprofitant "la notable desproporció de la força numèrica". El grup va seguir el mateix patró en cada atac. Va rodejar la víctima perquè no pogués fugir i, mentre un dels acusats ho gravava, els altres l'obligaven a respondre un interrogatori dirigit pel líder, amb preguntes forçades i vexatòries. Fins i tot obligaven la víctima a facilitar davant la càmera el nom complet, el DNI i a reconèixer "la falsedat que pretenia mantenir relacions sexuals amb un nen".El fiscal constata com, encara que les víctimes no cedissin davant les pretensions del grup, Mykola va manipular les imatges, de manera que semblava que haguessin reconegut ser pederastes. El líder del grup va difondre el vídeo per internet "amb el propòsit aparent que escarmentessin i no tornessin a fixar una cita sexual amb cap jove". El ministeri públic puntualitza que el missatge dels vídeos és fals perquè tots els acusats "tenien sobradament edat per prestar consentiment sexual".Els vídeos es van convertir en virals i van causar una "greu afectació a la intimitat i dignitat de les víctimes, la imatge de les quals apareixia de forma reconeixible i humiliant", recull l'escrit d'acusació, que detalla com en un dels casos les imatges van arribar a la "seva mare, als veïns d'escala, a la farmacèutica del barri, al fill d'un company d'equip de futbol". "Va patir l'escarni públic de contemplar com, sense haver comès cap il·legalitat, la seva imatge, la seva veu i la seva sexualitat es mostraven públicament associats a la pederàstia", subratlla l'escrit.Els vídeos, algun dels quals van veure més de 100.000 persones, es van penjar en comptes de Facebook i de Twitter, seguits majoritàriament per persones d'"ideologia nacionalsocialista" i que "expressaven públicament comentaris de caràcter homòfob i racista", posa èmfasi el fiscal especial de delictes d'odi i discriminació.També recull que els atacs i els vídeos del projecte pilla-pilla van causar "alarma social" entre el col·lectiu LGTBI, que "temien per la seva seguretat i integritat" i que es van veure "greument afectats en la seva dignitat col·lectiva".El fiscal també demana indemnitzacions de 31.000 euros per a cadascuna de les tres víctimes, 6.000 euros pel delicte contra la integritat moral i 25.000 pels perjudicis morals derivats de la filmació de les imatges i la posterior difusió massiva per a les xarxes socials. L'acusació popular i les acusacions particulars demanen penes similars.El projecte pilla-pilla volia emular el grup rus Occupy Pedofilya, liderat per Maxim Martsinkevich, àlies "Teçak", de "clara ideologia neonazi" i amb el fals pretext d'"identificar i neutralitzar suposats pederastes", però que en realitat volia "criminalitzar" el col·lectiu homosexual. El fiscal estableix que aquests objectius eren "compartits plenament" pels components del projecte pilla-pilla i que els líders dels dos grups mantenien contacte personal i per les xarxes socials.L'acusat Mykola mantenia també contactes amb altres moviments internacionals d'extrema dreta, així com d'entorns locals, com el menor que va ser condemnat per l'agressió el 2014 a un jove asiàtic al Metro de Barcelona, acció també gravada i difosa per les xarxes socials.

