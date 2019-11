El trànsit de Mercuri per davant del Sol, vist des de les Terres de l'Ebre

El trànsit de Mercuri per davant del Sol vist des de Roquetes Foto: Joan Curto

Aquest dilluns 11-11-19 s’ha produït un esdeveniment astronòmic infreqüent: el trànsit de Mercuri. El planeta ha passat per davant del disc solar i no ho tornarà a fer fins l'any 2032.El que es va poder veure ahir va ser un punt negre, amb un diàmetre 194 vegades menor que el del disc solar, que va passar per davant del Sol.Les imatges que els mostrem a continuació, realitzades per Joan Curto des de Roquetes (Baix Ebre) mostren el fenomen. Lamentablement, ahir la meteorologia no acompanyava del tot i tan sols va poder ser visible durant dues hores. El trànsit de mercuri va començar a les 13:37h (hora catalana) i finalitzava a les 19:04h .Les fotos s’han realitzat amb un telescopi Maksutov Cassegrain 152/1900 i refractor 70/350, amb una càmera Samsung NX3000.

