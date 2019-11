El Parlament rebutja la reprovació de Buch

L'actuació policial durant les protestes derivades de la sentència del Tribunal Suprem segueixen portant cua. Tot i això, la figura del conseller d'Interior, Miquel Buch, segueix protegida. Els comuns i la CUP s'han quedat sols al Parlament votant la reprovació del dirigent, mentre que Junts per Catalunya i ERC, com també el PSC s'hi han oposat. Ciutadans i el PP s'han abstingut. Tot plegat, en una votació en la qual no hi ha estat present el propi Buch.El posicionament dels republicans, però, no ha estat unànime. La diputada i representant del Jovent Republicà, Rut Ribas, ha trencat la disciplina de vot i ha votat a favor de la reprovació del conseller. No hi era present a l'hemicicle el diputat Rubén Wagensberg, que ja va advertir que no donaria suport a la gestió d'Interior. Fonts republicanes expliquen que no ha pogut arribar d'un viatge pel canvi d'hora del ple. També un diputat del PSC ha votat en contra -probablement per error- del criteri del seu grup i ha votat a favor de rebutjar l'actuació de Miquel Buch.La moció ha estat promoguda per Catalunya en Comú Podem, que en les darreres setmanes han reclamat la dimissió del conseller. El diputat Marc Parés ha denunciat les "reiterades escenes de brutalitat policial" i ha assenyalat Buch com el "responsable polític" de l'ús de bales de goma, de "no haver aturat les agressions" a periodistes i no haver conegut els "abusos policials". El dirigent ha insistit que no es tracta d'una moció en contra de la "bona feina de la majoria" dels agents dels Mossos però que sí que vol posar de manifest el "problema sistèmic del model policial" català.La majoria de la cambra sí que ha votat a favor de què els cossos policials espanyols deixin d'utilitzar les bales de goma en el dispositiu policial coordinat. ERC, JxCat i els comuns han defensat que el Parlament insti el Govern a condicionar qualsevol operatiu policial coordinat a Catalunya amb els cossos estatals perquè "adaptin les seves tècniques per garantir l'ordre als mateixos de la policia catalana i no utilitzar, en conseqüència, les bales de goma".La CUP, però, ha demanat directament que la policia catalana deixi de cooperar amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a més de considerar que s'hauria de demanar també la dimissió del ministre Fernando Grande-Marlaska i de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.Els malabarismes tant de JxCat com d'ERC per mantenir el vot en contra de la reprovació del conseller han estat evidents. El diputat de JxCat Ferran Roquer ha defensat que Buch ja va demanar comparèixer a la comissió d'Interior i que no són els Mossos els que estan utilitzant bales de goma. Al mateix temps, ha denunciat l'abús de la presó preventiva i ha lamentat que s'intenti "criminalitzar" el moviment independentista. "Rebutgem i demanem que s'aïllin els comportaments incívics", ha dit. Els republicans, per la seva banda, han assegurat que no els han agradat les imatges de l'actuació policial, però han votat en contra de la reprovació de Buch.

