El celler Abadal inaugura el Nadal amb el vi i la gastronomia com a protagonistes

Torna l'Abadal Christmas Market & Wine Experience. Foto: Celler Abadal

Compra d'entrades anticipades (es recomana)

Abadal, vinya i paisatge del Bages







El celler Abadal està situat a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, al municipi bagenc d'Avinyó:

Visitants a les vinyes d'Abadal. Foto: Celler Abadal Abadal és un celler familiar nascut de la vocació d’elaborar vins que expressin la singularitat del seu paisatge: vinyes en terrasses envoltades de bosc, varietats tradicionals úniques –Picapoll i Mandó com a principals exponents- i sòl d’argila amb forta presència de pedra. En la seva aposta pel territori com a camí de diferenciació i identitat, Abadal treballa per afermar la tradició vitícola del Bages amb innovació i modernitat.El celler Abadal està situat a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, al municipi bagenc d'Avinyó: clica aquí per saber com arribar-hi

El proper dissabte 23 de novembre, quan mancarà un mes per Nadal, el celler Abadal proposa una experiència enogastronòmica al Bages, amb el vi i la restauració com a protagonistes en una jornada única per a tota la família. El celler obrirà les seves portes d'11 a 20 hores per gaudir de l' Abadal Christmas Market & Wine Experience , el seu ja consolidat mercatgastronòmic i nadalenc.Els assistents podran gaudir d'una oferta variada de tastos i showcookings, entre lesque destaquen la master class de caviar i vi, el showcooking a càrrec de l’Escola d’Hoteleria Joviat i el professor i sommelier Josep Pelegrín (millor sommelier de l'Estat 2016), el tast a quatre mans d'Abadal i LaFou amb Ramon Roqueta i Miquel Palau (enòleg d'Abadal), el tast dels sentits, el tast de varietats internacionals versus varietats autòctones dirigit per Meritxell Falgueras, la Nitro Experience o els clàssics com el tast de pernil i vins o el tast de formatges i vins.La jornada comptarà també amb dos concerts de música en directe: a les 13 hores, CèliaVila i Victor Grané amenitzaran la zona gastronòmica, i a les 17 hores, el grup Sommeliersfarà gaudir als assistents amb un ampli repertori d’estils musicals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor