​El PSOE guanya en la majoria de barris de València, però el PP manté l'hegemonia al centre de la ciutat

La nova convocatòria electoral ha servit, entre altres coses, per a reforçar el bipartidisme, segons informa el Diari la Veu . En el cas de València, el PSOE i PP s'han repartit l'hegemonia dels vots en els diversos barris de la ciutat en les eleccions generals celebrades aquest diumenge. Els populars van tornar a guanyar en els districtes del centre i els socialistes en uns altres com Patraix o Benicalap. Vox va quedar, al seu torn, com a tercera força en la majoria, i Unides Podem només va arribar al podi a Benimaclet i Poblats Marítims.Per la seva banda, Més Compromís-Més País no va aconseguir la majoria en cap barri de València en les eleccions generals d'aquest diumenge, malgrat ser el partit de l'alcalde, Joan Ribó.En el conjunt de la ciutat, el PSPV va obtindre el 24,8% dels vots (0,3 punts menys que a l'abril), a quatre dècimes del PP (amb 24,4%, 6 punts menys que el 28A), seguits de Vox (16,8%, un 4,5 punts més), Podem (13,7%, 1 punt menys), Compromís (9%, 1,2 punts més) i Ciutadans (8,4%, 10 punts menys). La participació va arribar al 75%, tres dècimes per davall de la del 28A.En les eleccions d'abril, el tauler era molt diferent, amb Ciutadans com a segona opció, lleugerament per davant del PP. Si llavors Compromís va aconseguir més de 35.000 vots (7,8%), l'aliança amb el partit d'Íñigo Errejón sí que ha aconseguit uns 4.000 vots més, fins a quasi el 9%.En general, el mapa de València va tornar a tenyir-se de roig el 10-N, amb la victòria del PSOE a Algiròs, Benicalap, Benimaclet, Camins al Grau, Quatre Carreres, Jesús, Olivereta, Patraix, Poblats Marítims, Pobles de l'Oest, Rascanya i Saidïa.Per contra, el PP va mantenir el seu poder als cèntrics barris de Ciutat Vella, amb Vox com segona força. També va aconseguir la victòria a Extramurs, a 12 punts del PSOE; a l'Eixample, també seguit de Vox; al Pla del Real, amb més del 40% enfront del 20% de Vox i el 15% del PSOE, i a Poblats del Nord i el Sud.El podi PSOE-PP-Vox va ser la tònica general en la majoria de barris. Només se'n van eixir de la norma Benimaclet o Poblats Marítims, on Podem va avançar Vox en tercera posició. El partit d'extrema dreta es va colar com a segona opció tant a Ciutat Vella com al Pla del Real, l'Eixample i Poblats de l'Oest, en aquest cas, per davant del PP.Més enllà de la capital del Túria, el conegut com a "cinturó roig" de l'àrea metropolitana de València va mantenir el seu color, amb la victòria del PSOE tant a Mislata (33%) com a Burjassot (31%), Torrent (28%) i Paterna (27%).En aquestes quatre localitats es va mantenir la línia PSOE-PP-Vox a excepció de Burjassot, on Unides Podem va arribar a la segona posició (16,79%), a només una centèsima de Vox i a una dècima del PP. A Paterna, Vox es va quedar molt a prop del PP, a tres dècimes, mentre que a Mislata la diferència va ser de menys d'un punt.En altres municipis, com Quart de Poblet, també governat pels socialistes, el PSOE es va mantenir amb un destacat 36,1%, amb Podem en tercer lloc a dues dècimes de Vox. La situació es va repetir a Xirivella, Alfafar i Alaquàs, amb més del 30% per al PSOE, però amb Vox com a tercera força. A Paiporta va canviar l'escenari en colar-se Vox en la segona posició, encara que el PSOE va revalidar el 27,6%.

