El sindicat del Poble Sec ocupa la immobiliària d'un fons voltor per frenar dos desnonaments

El Sindicat de Barri del Poble Sec de Barcelona ha ocupat aquest dimarts al matí les oficines d'Haya Real Estate (HRE), l'empresa que gestiona els valors immobiliaris conjunts del BBVA i el fons voltor Cerberus. Les dues empreses van constituir la firma Divarian i a l'abril la van fusionar amb HRE. L'objectiu del sindicat és frenar dos desnonaments al barri. Un d'ells té data oberta a partir del 15 de novembre i l'altra afecta una veïna amb el contracte de lloguer caducat des del juliol.En el cas del desnonament amb data oberta, la família fa anys que reclama un lloguer social al BBVA, que va vendre l'immoble a Cerberus. El fons voltor es nega a negociar i per ara el sindicat ha aconseguit aturar tres intents de desnonament.L'altre cas és el d'una família a qui Divarian no vol renovar el lloguer, que va caducar el 27 de juliol. Des d'aleshores els inquilins continuen pagant l'arrendament a l'espera de trobar una solució.En aquesta situació, el sindicat ha optat per ocupar les oficines d'HRE, a l'avinguda Josep Tarradellas. L'objectiu és trobar un interlocutor amb qui poder negociar. L'ocupació ha començat a dos quarts d'onze del matí i ha estat pacífica. Amb tot, l'empresa ha avisat els Mossos d'Esquadra, que s'han personat a les oficines però no han intervingut.Els empleats han comunicat als membres del sindicat que la gestora immobiliària encara no té el control directe dels pisos afectats, tot i que la fusió de Divarian i HRE es va anunciar a l'abril i s'havia de materialitzar al juny.Amb l'anunci de la fusió, les parts implicades van explicar que HRE passaria a gestionar els 60.000 immobles que el BBVA va vendre a Cerberus. L'operació consolida HRE com el principal gestor immobiliari de l'estat espanyol, ja que també gestiona propietats de la Sareb, Bankia, Grupo Cajamar i Liberbank.

