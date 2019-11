El Tsunami Democràtic ha fet un nou comunicat on fa una crida a tallar la frontera de Behobia, al País Basc, aquest dimarts a la tarda. Sota el nom d'"Operació Cargol" es demana a la ciutadania que pugi fins al nord de la península per aconseguir tallar les fronteres que hi ha entre França i l'estat espanyol.

