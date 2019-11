Sergi Cervera s'acomiada del personatge de Rivera al Polònia

Gràcies a l'amic @Sergi_Cervera vaig tenir l'ocasió de conèixer i tractar l'Albert Rivera, arran d'un congrés de català ambigu a @poloniatv3 . Ho recordo com si fos ara. Vam parlar d'enquestes que li pronosticaven... #HastaLuegoLucas https://t.co/y1raVyHpV1 — Màrius Serra (@mariusserra) 11 de novembre de 2019

Sergi Cervera, exactor del Polònia de TV3, diu adéu al personatge que va interpretar d' Albert Rivera . L'actor de TV3 ha dedicat un tuit a l'exlíder de Ciutadans explicant que "ha tingut la seva gràcia" posar-se en la seva pell durant aquest temps.Al tuit no s'ha oblidat utilitzar el hashtag #HastaLuegoLucas que ha liderat les xarxes socials, arran de la decisió de Rivera de deixar la formació i la política , i fent l'ullet al vídeo que va publicar Rivera amb el seu gos "Lucas".El 2018 va ser l'últim any que vam poder veure en Cervera interpretant el paper d'Albert Rivera, però l'actor ens ha deixat grans moments al Polònia. L'escriptor Màrius Serra ha recordat un dels gags del programa, on apareix l'escriptor, Inés Arrimadas i Albert Rivera en un meeting de Ciutadans utilitzant el recurs del "català ambigu" i els seus "malabarismes verbals".

