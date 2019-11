La justícia europea obre la porta a reconèixer Junqueras com a eurodiputat

La condició d'eurodiputat s'adquireix a partir dels vots dels electors i no pel fet de jurar la Constitució espanyola. Aquesta és la conclusió que ha fet pública l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el polonès Maciej Szpunar, en pronunciar-se sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras. La seva opinió no és vinculant, però obre la porta a què el tribunal amb seu a Luxemburg reconegui que Junqueras és eurodiputat i que, per tant, tenia immunitat quan va ser condemnat pel Tribunal Suprem. El veredicte, en tot cas, encara es farà esperar durant setmanes o mesos.L'advocat conclou que el mandat d'eurodiputat surt "només del vot dels electors". Szpunar assegura que la condició de membre de l'Eurocambra no pot quedar "supeditada" a cap tràmit, com el jurament de la Constitució, i que és l'Eurocambra qui ha de decidir si manté o aixeca la immunitat d'un eurodiputat. Tot i això, el Tribunal Suprem va impedir al líder dels republicans sortir de la presó per jurar la Constitució i obtenir les credencials d'eurodiputat després d'haver estat escollit a les eleccions europees del 26 de maig."Una persona que ha estat oficialment proclamada electe al Parlament Europeu per l'autoritat competent de l'Estat membre en el qual va tenir lloc aquesta elecció adquireix, únicament per aquest fet i des d'aquest moment, la condició de membre del Parlament, independentment de qualsevol formalitat ulterior que estigui obligada a complimentar", argumenta l'advocat. Aquest posicionament fa trontollar el plantejament del propi Suprem.Precisament, l'advocat general del TJUE també avisa que un estat membre està "obligat" a abstenir-se "d'adoptar qualsevol mesura que pugui obstaculitzar els tràmits del membre del Parlament necessaris per assumir efectivament les seves funcions". Ara, els magistrats de l'alt tribunal amb seu a Luxemburg hauran de decidir en els pròxims mesos si ratifiquen o no aquesta interpretació de l'advocat general.En cas que així sigui, el terrabastall serà considerable per al Tribunal Suprem. Sobretot perquè voldria dir que Junqueras tenia immunitat quan va ser condemnat i la pena s'hauria aplicat sense un suplicatori previ al Parlament Europeu perquè se sotmeti a votació si se li retira o no la condició d'eurodiputat.

L'advocat general de la UE, sobre la immunitat de Junqueras by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor