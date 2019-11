Mor un home de 50 anys atropellat per un cotxe a Lleida

Un home de 50 anys ha mort aquest dilluns al vespre a l'avinguda Torre Salses de Lleida, entre els barris de la Bordeta i Magraners.La Guàrdia Urbana ha informat que la víctima ha estat atesa al lloc dels fets pels sanitaris del SEM, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home, J.P.D, ha mort al mateix lloc on ha passat el sinistre.Segons la Guàrdia Urbana l'avís del succés s'ha fet quan faltaven dos minuts per dos quarts de nou del vespre i al lloc dels fets s'han acostat diverses patrulles que han fet les proves d'alcoholèmia i el drogotest al conductor del cotxe, un jove de 23 anys, que ha donat negatiu en els dos testos. La policia ha obert una investigació.

