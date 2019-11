El TC suspèn la resolució sobre l'autodeterminació just quan s'aprovava al Parlament

El Tribunal Constitucional ha suspès la resolució sobre l'autodeterminació just quan l'aprovava el Parlament . Ciutadans ha intentat evitar la votació "in extremis", però el president del Parlament, Roger Torrent, ha al·legat que el tribunal espanyol encara no havia notificat la suspensió a la cambra. Finalment, la formació taronja ha abandonat l'hemicicle.La moció presentada per la CUP sobre l'autodeterminació va ser portada pel govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC) i va suposar una nova advertència sobre possibles conseqüències penals a la mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, pel fet d'haver estat admès a tràmit . Amb tot, el president de la cambra ja ha reiterat en diverses ocasions que no pensa exercir el que considera una "censura prèvia". El text promogut pels cupaires, de quatre punts, planteja "exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació", fet que abocarà tant a Junts per Catalunya (JxCat) com a ERC a pronunciar-se sobre aquesta qüestió. També reivindica l'amnistia per a "totes les represaliades del règim", així com la retirada dels cossos policials estatals i la dissolució del cos d'antiavalots dels Mossos. De fet, després de les càrregues policials durant les protestes arran de la sentència del Tribunal Suprem, la CUP demana també al president de la Generalitat, Quim Torra, que cessi el conseller Buch i que s'aturi la coordinació policial amb l'Estat per executar "la repressió" contra els manifestants.Precisament, el conseller d'Interior estarà també en l'ull de l'huracà en una altra moció plantejada pel grup de Catalunya en Comú Podem. Els de Jéssica Albiach demanen la reprovació de Buch i que es deixin de disparar bales de goma o d'exercir pràctiques com la del "carrusel". També sol·liciten la retirada dels projectils de foam en un termini de sis mesos, que es garanteixi la seguretat dels periodistes per fer la seva feina i que es revisin les actuacions dels Mossos, com ara possibles connivències amb grups feixistes organitzats o l'ús de la força en desnonaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor