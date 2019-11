Detingut el secretari general de l'Esport i una exregidora del PDECat per suposada malversació

La Guàrdia Civil escorcolla aquest dimarts al matí la seu de la secretaria general de l'Esport, a Esplugues de Llobregat, en una operació per suposats desviaments de fons de la Generalitat en l'àmbit esportiu a entitats properes a CDC, segons ha avançat el diari El Periódico . Hi ha un total de quatre detinguts en el marc d'una operació per presumptes delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències per suposada concessió fraudulenta de subvencions públiques procedents de l'organisme.L'institut armat actua per ordre judicial. Entre els detinguts hi ha el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i l'exregidora del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona Maite Fandos, que va desenvolupar les seves funcions en l'àmbit esportiu en l'etapa de Xavier Trias com a alcalde. També es preveuen altres escorcolls.En concret, segons ha explicat l'advocat defensor de Figueras, Francesc Sànchez, es tracta d'una investigació sobre les subvencions a la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) i el Canal Olímpic, l'apoderat del qual també ha estat detingut.Segons Sànchez, no hi ha "base" per a la presó provisional o altres mesures cautelars. L'operació ha estat ordenada pel jutge de l'Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que considera que entre les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions estarien presumptament les fundacions Catmón i Igman, properes a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)Aquestes fundacions ja van ser escorcollades el maig del 2018 per ordre judicial. Segons Sànchez, la documentació que tenen, per ara, no parla d'Igman. La defensa està pendent de veure com evoluciona l'operació per avaluar-ne tots els detalls.En un missatge al Twitter, el president del PDECat, David Bonvehí, ha desmentit qualsevol implicació en fets de malversació ni vinculacions amb trames irregulars: "Som un partit transparent que combat les males pràctiques", ha assegurat."El PDECat reitera que no té res a veure amb cap pràctica de finançament irregular i que no hi ha ni hi pot haver mai cap prova que pugui implicar directa o indirectament el partit en cap pràctica irregular o sospitosa de finançament il·legal. El PDECat és extremadament escrupolós amb el seu finançament i compleix rigorosament amb la ilei de finançament dels partits polítics i els estatuts i les normes de transparència i bon govern del partit que encara van més enllà", han destacat en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor