JxCat, ERC i la CUP desoeixen el TC i aproven l'exercici de l'autodeterminació

Maria Sirvent: "La sobirania rau en el poble català com a subjecte constituent"

El Parlament ha tornat a aprovar el dret a exercir l'autodeterminació. Ho ha fet tot just després que el Tribunal Constitucional hagi suspès el text promogut per la CUP en què es defensa "exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació". Malgrat les reiterades advertències del tribunal i que el president del Parlament, Roger Torrent, està a l'ull de l'huracà, Junts per Catalunya, ERC i la CUP han votat a favor de la moció recorreguda pel govern de Pedro Sánchez. Tot plegat, en una nova sessió agitada a la cambra catalana.La prèvia a la votació no ha estat exempta de polèmica. L'horari del ple ha estat modificat perquè el text fos debatut per l'hemicicle abans que el tribunal el suspengui aquest mateix dimarts. Tot i això, el TC s'ha afanyat en suspendre la moció abans. "No hem rebut cap notificació", ha dit Torrent just abans de donar pas a la votació del ple enmig de les crítiques del PSC, Ciutadans i el PP. De fet, els diputats del grup de Lorena Roldán han abandonat l'hemicicle mentre que els del PSC no han participat de la votació. Els comuns, per la seva banda, s'han abstingut.Lluny de tornar a les sessions parlamentàries plàcides, el Parlament segueix sent un reflex de les turbulències en què ha derivat un conflicte polític enquistat. Mentre el tall a la Jonquera promoguda pel Tsunami Democràtic està sent desallotjat pels cossos policials i en plena ressaca encara dels resultats electorals del 10-N , el debat sobre l'autodeterminació ha tornat a agitar la cambra catalana. No només s'ha modificat l'horari del ple, sinó que, entre crítiques de PSC, Cs i PP, s'ha votat una modificació d'ordre del dia perquè la moció de la CUP fos el primer punt en ser votat.Aquest canvi l'han demanat una cinquena part dels diputats d'ERC abans de l'inici de la sessió. Fins i tot entre crítiques de Junts per Catalunya. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha transmès per carta al president del Parlament, Roger Torrent, el "malestar" de l'executiu català pel canvi d'hora del ple. Tot i això, el tribunal s'ha avançat i, per tant, la cambra catalana ha acabant votant un text que ja havia estat suspès. El TC havia advertit ja Torrent de les possibles conseqüències penals de tramitat i aprovar mocions sobre l'exercici de l'autodeterminació, amb la qual cosa caldrà veure ara si la justícia actua o no contra el president del Parlament."La sobirania rau en el poble català com a subjecte constituent", ha proclamat la diputada de la CUP Maria Sirvent a l'hora de defensar la moció. De fet, ha afegit que "ni les amenaces ni els empresonaments ni la violència policials" mantindrà "insubmís i callat" el moviment independentista. Ha carregat especialment contra el PSC, a qui ha acusat de parlar de diàleg i de "convivència" quan el que vol dir és "renúncia i humiliació". Els socialistes, han assenyalat els cupaires, són els que més han impugnat l'articulat de la moció.El diputat de JxCat Lluís Munell i el d'ERC Ernest Maragall han tancat files amb el punt que fa referència a l'exercici de l'autodeterminació tot denunciant les "ingerències" del Constitucional en el debat parlamentari. Catalunya en Comú ha advertit també el govern espanyol que l'estratègia de la judicialització "no funciona" i que el Parlament ha de poder debatre qüestions que, com aquesta, s'acaben quedant en el "terreny declaratiu" i no tenen "efectes jurídics". Per contra, el PSC, Ciutadans i el PP han carregat contra el que han definit com una "degradació" més de la institució. "Una majoria no ho pot tot", ha denunciat el socialista Ferran Pedret.Lluny, però, d'exhibir unitat, la CUP ha carregat contra JxCat i ERC per votar en contra d'altres punts de la moció en els quals es fa referència a mesures socials i on també es demanava al president de la Generalitat, Quim Torra, el cessament del conseller de l'Interior, Miquel Buch. "Amb vosaltres no volem cap unitat. Prou privatitzacions i vendre's el país", ha sentenciat Sirvent.

