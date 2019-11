MAPA Els resultats del 10-N a Barcelona, carrer a carrer

Barcelona 10-N 2019 Totes les dades Cens total: 1.122.940 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 825.302 73,49% Abstencions: 297.638 26,51% Vots nuls: 3.411 0,41% Vots en blanc: 5.366 0,65% Partit Vots %

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada secció censal, es desplega la informació sobre el seu cens, els vots totals emesos i els vots rebuts per cada candidatura, el 10-N. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Quin partit s'ha imposat a cada carrer de Barcelona i quants vots hi ha obtingut cada candidatura? Aquestes qüestions estan molt a prop de resoldre amb els resultats electorals per seccions censals que es poden consultar en aquest mapa interactiu. Segons aquestes, ERC es va imposar diumenge a 580 seccions censals -i en el conjunt de la ciutat -, mentre que el PSC ho va fer en 327, JxCat en 72, el PP en 48 i els comuns, malgrat tenir l'alcaldia, només en 41. La CUP, Vox o Cs, en canvi, no van guanyar a cap.La distribució és coherent amb els resultats a nivell de districte. ERC és la força més votada a sis, l'Eixample, Gràcia, Les Corts, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc; així com el PSC es va imposar a tres, Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Nou Barris; i JxCat va guanyar a Sarrià-Sant Gervasi.Tot i això, el groc dels republicans és el color més homogeni a la ciutat, ja que, segons les dades lliurades per la delegació del govern espanyol, ERC també ha vençut a seccions censals de quasi tots els districtes, mentre que JxCat també ha estat primera força en algunes seccions de l'Eixample, i el PSC també a diverses de Sants-Montjuïc. Allí els comuns també han tenyit de lila algunes illes, com també ha fet a diverses seccions censals de Ciutat Vella o Sant Martí. El PP, que no ha estat primera força a cap districte, sí que ho ha estat en algunes seccions censals de Les Corts o sobretot Sarrià-Sant Gervasi, on ha estat segona força.

