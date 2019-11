Torra assegura que té «tota la confiança» en Aragonès per aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Catalunya Ràdio que té "tota la confiança" en el vicepresident Pera Aragonès per tal que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat. Els comuns s'havien plantejat una aproximació més amable als comptes fins que Torra, fa un mes, va proposar exercir l'autodeterminació abans que acabi la legislatura, moment a partir del qual van reclamar la dimissió del president. El dirigent independentista ha demanat a tots els actors aparcar la campanya electoral i negociar els comptes.Un missatge dirigit als comuns, però també a la CUP, que s'ha mostrat distant amb els comptes i també amb l'anomenada llei Aragonès sobre el sector públic. "És l'hora de la responsabilitat en aquest país. Em sembla d'una irresponsabilitat absoluta no tirar endavant uns comptes que són de país", ha destacat Torra, que ha definit com a "carambola" plantejar que l'independentisme faci costat a Pedro Sánchez a Madrid a canvi del suport dels comuns -Pablo Iglesias és el principal soci del PSOE en el camp progressista, i en vol negociar la investidura- als pressupostos catalans.El dirigent independentista ha indicat que està disposat a plantejar-se el suport a la investidura de Sánchez sempre i quan el candidat del PSOE accepti un "diàleg sense condicions" amb la Generalitat . "La ciutadania catalana ja no vol que ens fem més fotos. Si hi ha una taula de negociació seriosa, ho estudiarem i ho decidirem", ha assenyalat Torra, que ha lamentat no tenir "interlocució" amb la Moncloa. El president ha descartat eleccions catalanes -"no és el moment"- i ha demanat a l'independentisme que treballi per exercir l'autodeterminació "en el termini més breu possible"."Els nostres vots no seran a canvi de res. Estem a l'espera de saber quina és la proposta que vol el nou govern espanyol. Potser vol una gran coalició, o va a buscar els vots de Ciutadans. Hem vist molts Pedro Sánchez", ha ressaltat el president de la Generalitat, en referència al plantejament que pugui fer el líder del PSOE, que diumenge va sortir vencedir de les eleccions espanyoles però sense obtenir la majoria que buscava. En aquest sentit, l'independentisme pot ser decisiu per la seva investidura , malgrat que aquest escenari no és el més desitjat per la cúpula socialista, que prefereix altres aliances que vagin des d'Unides Podem fins a Ciutadans, si es dona el cas.Sobre el canal de diàleg trencat, Torra ha estat taxatiu. "El president del Govern de Catalunya parla amb el president del govern d'Espanya. Veiem-nos, seiem, parlem: la situació és greu. Aquest menyspreu, aquest no voler afrontar una situació que ja veiem com estem vivint, em sembla impròpia d'un governant europeu. És d'una irresponsabilitat i deixadesa de funcions inexplicable", ha indicat el dirigent independentista, que ha volgut clarificar que "a canvi de res" és partidari del "no" a Sánchez. Una posició que Junts per Catalunya (JxCat) ha defensat en campanya.Torra ha demanat disculpes a la ciutadania per la situació que viu l'independentisme, que tot i tornar a guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya -23 diputats de 48 entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP- segueix sense consensuar un full de ruta unitari. És per això que Torra ha implorat tots els actors a posar-se d'acord per exercir l'autodeterminació "en el termini més breu possible". Malgrat això, ha evitat posar data perquè els terminis "històricament" no han anat bé a l'independentisme. En tot cas, ell va proposar el 17 d'octubre exercir l'autodeterminació abans del 2022."No caiguem en errors passats. Posem-nos a treballar pel termini més breu possible", ha diagnosticat el dirigent independentista, que també s'ha referit al judici que viurà la setmana vinent per desobediència per no haver despenjat a temps la pancarta del llaç groc del Palau de la Generalitat. En aquest sentit, Torra ha admès que va "desobeir" perquè si no hauria "prevaricat", i ha evitat referir-se a si una hipotètica inhabilitació desembocarà en eleccions al Parlament. "No podem fer que la repressió ens paralitzi", ha destacat Torra, que ha confiat en resoldre "favorablement" el judici.

