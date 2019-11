VÍDEO La Gendarmeria llença gas pebre contra els manifestants del Tsunami a la frontera

La policia nacional francesa i la gendarmeria han carregat contra els manifestants al tall de la Jonquera durant la segona jornada de protestes convocades per Tsunami Democràtic. A primera hora del matí, a la zona del Pertús, la Gendarmeria ha començat a desallotjar les persones concentrades, contra qui han llençat gas pebre.L'operatiu ha començat a les vuit del matí, a la zona nord del tall on des d'ahir a primera hora de la tarda la gendarmeria havia muntat un cordó policial, a un kilòmetre de distancia d'e l'escenari del Tsunami Democràtic. Una trentena d'agents de reforç e la Gendarmeria i la policia nacional francesa han arribat i han arrencat la primera fila de manifestants que estaven asseguts al terra. Ha estat llavors quan s'ha fet el primer llençament de gas pebre contra la gent per fer obligar-la a retrocedir.Els agents han avançat amb facilitat a través de les barricades muntades pels concentrats, les quals desmunten amb els escuts i mans. Quan aquests es troben amb molta gent acumulada a un mateix punt fan servir el gas, i això fa que els acampats es dispersin. L'operatiu està avançant cap a la zona sud del tall, on hi ha l'escenari del Tsunami i la cuina.Els agents han donat una hora als manifestants per dissoldre la concentració i recuperar la circulació amb normalitat.Des d'aquest dilluns a primera hora milers de persones estan acampades a la frontera en França seguint les accions convocades per Tsunami Democràtic. Ahir a la nit centenars de manifestants van passar la nit a la zona de l'A-P7 on aquest dimarts matí ha començat l'operatiu policial per dissoldre els concentrats. L'objectiu inicial de la convocatòria era que les protestes s'allarguessin durant tres dies.

