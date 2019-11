El president de la Fira afirma que Sánchez i Torra «han de parlar»

Pau Relat: "S'obre un període en què tot s'anirà normalitzant"

El president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha assegurat avui que els presidents espanyol i català, Pedro Sánchez i Quim Torra, "han de parlar". Ho ha dit en la conferència que ha donat al Nova Economia Fòrum. Relat ha considerat "imprescindible" que es formi un govern després de les eleccions del 10-N.Ha reclamat "estabilitat, seguretat jurídica i un clima social inclusiu i de diàleg" per garantir el creixement i el lideratge de Barcelona. Relat ha destacat el paper de la institució com a primera fira de l'Estat i una de les més potents del teixit firal europeu. Relat ha invocat l'ambició de l'entitat i el seu paper com a lloc de consens i de lleialtat institucional.Relat ha ofert una imatge molt allunyada del catastrofisme. Ha assegurat que "s'obre un període en què tot s'anirà normalitzant" i s'ha mostrat optimista de cara al futur immediat. Ha posat la Fira com a exemple de bona governança, amb una bona col·laboració público-privada, i de bona entesa institucional entre la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet, i la Cambra de Comerç."Estem en temps de nous consensos", ha subratllat el president de la Fira, que ha defensat que per ser competitiva la Fira ha de créixer en espai expositiu. L'objectiu és ampliar en 60.000 metres quadrats l'espai de la Gran Via de l'Hospitalet de Lobregat, que arribarà als 300.000 metres quadrats el 2029, quan se celebrarà el centenari de l'Exposició de 1929.Pau Relat ha donat algunes xifres del que va ser l'activitat de la Fira durant el 2018: es van celebrar 150 esdeveniments, es van ocupar un milió de metres quadrats de superfície neta, amb més de dos milions i mig d'habitants. Va facturar 213 milions d'euros, que va suposar un increment del 13% de creixement respecte el 2017 i un 27% respecte al 2016. Relat ha anunciat que el 2019 tindrà uns magnífics resultats, superant totes les previsions.Més enllà de l'àmbit específicament econòmic, ha subratllat el vessant social de la Fira, compromesa amb els reptes estratègics de l'ONU en matèria de sostenibilitat i de combat contra la urgència climàtica.Relat ha definit la Fira com "una entitat de país" i ha destacat la força de la tradició firal de Barcelona, evidenciada ja des de l'Exposició Internacional del 1889, confirmada per la del 1929. Dos esdeveniments que ha definit com "els dos primers grans aparadors internacionals" de la ciutat. Relat ha destacat el paper estratègic de les fires en una ciutat globalL'ha presentat l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell, qui ha fet un perfil del conferenciant, destacant el component cívic de l'empresari, que va ser president de FemCat, l'entitat que aplega un grup d'emprenedors de línia catalanista. Mas-Colell ha subratllat la figura de Relat com a representativa del nou lideratge empresarial.

