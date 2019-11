El primer vi de l'any ja és aquí

Els cellers que participen a la festa són



Celler Cooperatiu de la Granada, amb Vi Novell 2019 Blanc i Vi Novell 2019 Rosat (DO Penedès)

Covides, amb Vi Novell Xarel·lo 2019 Blanc (DO Penedès)

Maset, amb Donzell 2019 Blanc (DO Catalunya)

Portell Vins i Caves, amb Portell Blanc de Blancs Novell 2019 i Portell Rosat Trepat Novell 2019 (els dos DO Conca de Barberà)

Carles Andreu, amb Carles Andreu Trepat Novell 2019 Negre (DO Conca de Barberà)

Celler Cooperatiu d'Espolla, amb Vi Novell 2019 Negre (DO Empordà)

Masroig, amb Vi Novell 2019 Negre (DO Montsant)

Sant Josep Vins, amb Novell de Bot Garnatxa 2019 Negre (DO Terra Alta)

Vins Petxina, amb Garrí Novell 2019 Negre (DO Conca de Barberà)





La verema va acabar fa no res però ja estan disponibles els primers vins de la nova anyada, que han viscut una elaboració exprés. Se'ls coneix com el vi novell. En alguns casos només ha passat un mes escàs des que els gotims de raïm encara penjaven dels ceps fins que el vi que n'ha sorgit s'ha embotellat i està llest per consumir. Qui vulgui estar entre els primers en tastar-lo té una oportunitat aquest dissabte 16 de novembre a la tercera edició de la Festa del Vi Novell que acull el Palau Robert de Barcelona i amb la qual es podran degustar 11 vins de nou cellers.La presentació del vi novell d'enguany als periodistes, que s'ha celebrat al restaurant Casa Dorita de la capital catalana, s'ha avançat a aquest, quelcom buscat expressament. És 11 de novembre, Sant Martí, i la dita popular diu que, així que ara es comença a vendre el novell, una tradició que a França té una altra iniciativa que ja s'ha convertit també en tradició: el tercer dijous de novembre surt a la venda l'esperat Beaujolais Nouveau.A França és tot un fenomen però el novell català passa molt més desapercebut malgrat ser un moment rellevant en el calendari vinícola. Hi ha cellers catalans que ja fa molts anys que n'elaboren, però per tercer any consecutiu una desena s'han aliat amb l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) per fer-se un forat a Barcelona, on consideren que caldria que es valorés més el vi català. Per a Cristòfol Marrugat, que és soci i membre del consell rector del Celler Cooperatiu de la Granada, "val la pena consumir vi del país". Marrugat recorda que "hi ha un paisatge associat" i adverteix del fet que si el pagès deixa de cultivar la vinya, aquella terra "està abocada als polígons, el ciment i el totxo, i al final s'ha acabat el paisatge".La Festa del Vi Novell busca reivindicar els vins catalans acabats d'elaborar. El dissabte acudiran al Palau Robert nou cellers amb 11 vins (quatre blancs, dos rosats i cinc negres) de varietats diverses arrelades al territori, com ara el xarel·lo, la garnatxa i el trepat. El director de l'Incavi, Salvador Puig, ha subratllat "la transversalitat del projecte" per la diversitat de varietats de raïm i d'orígens dels cellers.Oleguer Brunet, de Vins Petxina, ha remarcat que la gràcia dels novells és que "poden retenir unes aromes que després fugiran" si es deixa que el vi reposi i agafi estructura. El novell és un vi molt jove, com si es tractés d'un adolescent, quelcom gens fàcil d'aconseguir. "Has de fer molta feina en molt poc temps", precisa Marrugat. Els cellers no tenen gaire temps per elaborar-lo, de manera que són una expressió de la frescor del vi acabat de fer, i això vol dir que es percep molt el raïm. Estan molt subjectes a l'anyada (aquí no hi ha bota que valgui per afinar-los), i en el cas d'enguany ha estat més càlida que l'anterior i això ha significat que en els novells s'hi pot arribar a detectar un punt més de maduresa.Aquests vins surten al mercat quan fins i tot encara tenen algun tret distintiu que denota que no estan acabats del tot (com ara sucres residuals), però això mateix és una oportunitat per tastar elaboracions que tenen gustos que poden sorprendre. Rafel Pino, del celler Masroig, subratlla que en aquests vins "es deixa de banda l'origen i el terroir" en certa manera, i es posa més èmfasi en el vi com a beguda per gaudir-ne. Tastar-lo pot tenir un punt d'atreviment, així com el tenen algunes etiquetes: en la de Vins Petxina apareix un garrí; en el novell de Covides, un Sant Martí que sembla un meme d'Internet, i en el de Masroig es pot rascar i n'apareix una d'antiga al darrere. Tot plegat fa que puguin resultar interessants fins i tot per als joves o altres consumidors poc proclius a tastar vi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor