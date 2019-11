La Guàrdia Civil envia diverses unitats a la Jonquera a petició dels Mossos

Diverses unitats de el Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil han desplegat aquest dilluns a la frontera de la Jonquera (Girona) després que els Mossos d'Esquadra hagin sol·licitat la seva col·laboració a la zona.Fonts de l'Institut Armat han assenyalat que els dos cossos policials es troben ja sobre el terreny per si finalment es ordenés una actuació per desallotjar els manifestants independentistes i desbloquejar el pas.Aquest mateix dilluns, el ministre d'el Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha abordat amb el seu homòleg francès, Christophe Castaner, la possibilitat que la Gendarmeria de país gal actuï si continua el bloqueig de l'trànsit a la frontera.També hi ha hagut contactes des del pla dels comandaments operatius, centralitzats des del Centre de Coordinació (CECOR) compost per Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil des que es va conèixer la sentència i van començar les protestes de grups independentistes, en alguns casos de caràcter violent.

